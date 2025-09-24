優勝争いは本当に過酷だ。ここに来て珍しい同一カード4連敗。調べると、優勝目前に1勝9敗と苦しんだ2014年9月23〜26日の楽天戦以来。同年は10月2日のレギュラーシーズン最終戦で2位オリックスを倒し、3年ぶりのリーグ制覇を果たした。

そんな環境に身を置く監督は、日々、いろいろなことに頭を巡らせている。チームを預かる身であれば当然かもしれないが、ゴールを目前にして試練を迎えた小久保監督は、どんな心境で試合に向かっているのだろうか。

試合前、14年にチームを率いた秋山幸二さん（西日本スポーツ評論家）と話す機会があった。当時はエース摂津の2戦計13失点の連続KO、セットアッパー五十嵐のプロ野球60年ぶりとなる1イニング4押し出しもあった。苦しみ抜いた末に、倒れ込むようにして“ゴールテープ”を切った。

「監督ってのは理想と現実の違いに苦しむものなんだ。思い描く理想に向けていろいろ準備はするけど、現実はそううまくいかない。でも、そこで（考えることを）やめたら駄目。（チームが）うまく回るように考える。その繰り返しよ」

新人監督として4年ぶりのリーグ制覇に導いた昨季の優勝決定日は9月23日。今季は同じ日にチーム11年ぶりとなる同一カード4連敗の屈辱を味わった。残り8試合。小久保流の「監督術」がいま試されている。 （石田泰隆）