運行が始まって23日で丸3年がたった西九州新幹線（武雄温泉−長崎間）。JR長崎駅の新幹線ホームはこの日も観光客や帰省客でにぎわった。利用者からは、武雄温泉（佐賀県）から九州新幹線までの「未整備区間」の開通を求める声が相次ぐ一方、佐賀県が反対の立場のため「みんなが納得できる形に落ち着いたらいい」との意見もあった。

静岡県富士市から長崎市に帰省した佐藤理恵さん（53）は、年に2〜3回は西九州新幹線を利用するという。「車内がきれいで乗り心地が良く、乗車時間が約25分しかないのはもったいない」。博多駅から乗り換えなしで来られるよう「全線開通」を注文した。

2年前から仕事の都合で香川県に住む町田正信さん（69）は、妻の六江さん（64）と実家のある長崎市に戻ってきた。3カ月に1度は帰省しており「新幹線はやっぱり早いし、すごく便利」。駅周辺は開発が進んでおり「もっと県外から人が来てほしい」と述べた。

長野県松本市に戻る友人を見送った長崎市上西山町のウェブデザイナー田平弘さん（44）は、武雄温泉での在来線との乗り換えを不便だとしつつ、「未整備区間の問題は誰もが幸せになれる形に落ち着いてほしい」と語った。 （古川泰裕）