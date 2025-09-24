子どもたちの悩みや不安を匿名で聞く活動をするNPO法人「チャイルドラインながさき」が27日から、電話を受けるボランティアの養成講座を開講する。12月まで計13回を予定し、臨床心理士や長崎大の教育学部准教授などが講師を務める。

チャイルドラインは全国40都道府県の計70団体が実施。九州では佐賀県を除く6県で活動している。

県内では長崎、佐世保両市で活動。昨年度は計310件の電話を受けたという。長崎市を拠点にする「チャイルドラインながさき」には現在20人のボランティアが登録。毎週火曜の午後5時〜9時、土曜の午後4時〜7時まで、18歳以下の子どもたちの悩みや相談に耳を傾けている。

講座は月2回ほど、休日を中心に長崎シビックホール（長崎市常盤町）など同市内で開く。参加者は実際の事例を基にしたロールプレイ形式などの講座を受ける。19歳以上であれば学生も参加可能。受講料は一般1万円、学生5千円。

問い合わせは同団体＝095（801）5521もしくはchildline_nagasaki@yahoo.co.jpまで。 （高平路子）