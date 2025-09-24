¡ÎÂçÊ¬¸©¡ÏÅÔ»Ô¤È»³Â¼¤Ï¿å¸»¤ò¼é¤ëÃç´Ö¡¡²¼Áð´¢¤ê¤ËÊ¡²¬»Ô¤Ê¤É¤Î½»Ì±¡¡¿¹ÎÓºÆÀ¸¤Øå«¶¯¤á¤ë¡¡ÃæÄÅ¹¾Â¼¤Î¡Ö200³¤Î¤¤Î¿¹¤Å¤¯¤ê¡×¡¡¸òÎ®25Ç¯
¡¡ÃÞ¸åÀîºÇ¾åÎ®Éô¤ÎÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»ÔÃæÄÅ¹¾Â¼¤Î¿¹ÎÓ¤ò¡¢Ê¡²¬ÅÔ»Ô·÷¤äÍÌÀ³¤±è´ß¤Î½»Ì±¤È¤È¤â¤Ë¼é¤ë¡Ö200³¤Î¤¡Ê¥«¥¤¥ê¡Ë¤Î¿¹¤Å¤¯¤ê¡×¤¬25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£º£·î6Æü¤Ë¤¢¤Ã¤¿²¼Áð´¢¤êºî¶È¤Ë¡¢·×Ìó150¿Í¤¬»²²Ã¡£ÃÏ¸µ½»Ì±¤ÈÊ¡²¬»Ô¡¢Ê¡²¬¸©ÂçÀî»Ô¡¢Æ±¸©¸Å²ì»Ô¡ÊÆ±¡Ë¤Î½»Ì±¤¿¤Á¤¬¡¢¿å¸»ÃÏ°è¤Ç¤Î¿¹ÎÓºÆÀ¸¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò±ï¤Ëå«¤ò¶¯¤á¤¿¡£
¡¡ÃæÄÅ¹¾Â¼¤Ï1991Ç¯¤ÎÂæÉ÷¤Ë¤è¤ê¡¢»³ÎÓ¤ËÂç¤¤ÊÈï³²¤¬½Ð¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÂæÉ÷¤Ë¤è¤ëÅÝÌÚ¤¬Â³¤¡¢¿¹ÎÓ¤ÎºÆÀ¸¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÂ¼Ì±¤À¤±¤Ç¤Î½¤Éü¤ÏÉÔ²ÄÇ½¡×¤È¹Í¤¨¤¿Åö»þ¤ÎÂ¼Ìò¾ì¤¬¡¢ÃÞ¸åÀî¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ëÍÌÀ³¤±è´ß½»Ì±¤È¡¢¿å»ñ¸»¤Î¶¡µëÀè¤Ç¤¢¤ëÊ¡²¬ÅÔ»Ô·÷½»Ì±¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£2000Ç¯¤ËÌó600¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢½é¤Î¿¢¼ù¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡05Ç¯¤Î»ÔÄ®Â¼¹çÊ»¸å¤Ï°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¡ÖÃæÄÅ¹¾Â¼ÃÏµåºâÃÄ¡×¤¬¿¹¤Å¤¯¤ê¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢11Ç¯¤Ë¤Ï¿å»ñ¸»¸ùÏ«¤Î¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿ÃÉ½¾´¤â¼õ¤±¤¿¡£ËèÇ¯¡¢Â¼ÍÃÏ¤Ë¥ä¥Þ¥¶¥¯¥é¤ä¥«¥¨¥Ç¡¢¥¢¥ª¥À¥â¤Ê¤É¤Î¹ÍÕ¼ù¤ò¿¢¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿¢¼ù¾ì½ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£Ç¯¤ÏÊÝ¸î¤È°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤¹²¼Áð´¢¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ºî¶È¤Ï¡¢ÃæÄÅ¹¾Â¼¹çÀ¥¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÎÓÆ»±è¤¤¤Ë¤¢¤ë¿¢¼ùÃÏ¤Ç¼Â»Ü¡£»²²Ã¼Ô¤ÏÄ¹¤¤ÊÁ¤Î¤Ä¤¤¤¿³ù¤Ç¡¢¿Í´Ö¤ÎÇØ¾æ¤è¤ê¹â¤¤Áð¤ò´¢¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÀî»Ô¤ÎÎÁÄâ»°Àî²°¤Î½÷¾¡Ê¤ª¤«¤ß¡Ë¡¢ÂçÏÂ¼÷»Ò¤µ¤ó¡Ê60¡Ë¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê2²óÌÜ¤Î»²²Ã¡£¹ñÆâ¤Ç¤ÏÃÞ¸åÀî²Ï¸ý°è¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÍÌÀ³¤¤Ë¤Î¤ßÀ¸Â©¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¨¥Ä¡×¡Ê¥«¥¿¥¯¥Á¥¤¥ï¥·²Ê¡Ë¤ÎÎÁÍý¤¬¡¢Å¹¤ÎÌ¾Êª¤À¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤ÏÃÞ¸åÀî¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾åÎ®¤Î¿¹¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡Ìó1»þ´Ö¤Îºî¶È¤Î¸å¤Ï¡¢ÂäÀ¸¡Ê¤¿¤¤¤ª¡Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë²ñ¾ì¤ò°Ü¤·¡¢¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤Ç¸òÎ®²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅìµþÇÀÂçÂç³Ø±¡¤ÇÇÀ¶È·ÐºÑ³Ø¤òÀì¹¶¤¹¤ëº´Æ£ÍüÈÁ¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¡áÇî»Î¸å´ü²ÝÄø¡á¤Ï¡¢¸¦µæ³èÆ°¤Î°ì´Ä¤Ç»²²Ã¤·¤¿¡£ÆüÅÄ»Ô½Ð¿È¤Îº´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢200³¤Î¤¤Î¿¹¤Å¤¯¤ê¤ò¡ÖÅÔ»Ô·÷¤È»³Â¼Éô¤Î½»Ì±¤¬¡¢¸Â¤ê¤¢¤ë¿å»ñ¸»¤ò°ì½ï¤Ë¼é¤ëÃç´Ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òºÆÇ§¼±¤¹¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¡£°ìÊý¤ÇÂ¼¤Î¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¸½¾õ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÆüÅÄ»Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¤µ¤é¤Ê¤ëÃÏ°è¤ÎÏ¢·È¤È¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤¿¡£¡¡¡Ê¾²ÇÈ¾»Íº¡Ë
