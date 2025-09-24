江口洋介、高校卒業後に自立 助監督の家に居候しながら撮影現場を見学していた日々
俳優の江口洋介が、26日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
江口洋介 ＝テレビ朝日提供
26日の放送では、江口が『徹子の部屋』に初登場。
母は喫茶店を営んでおり、子どもの頃から店のお客さんに遊んでもらっていたという江口。そこでの刺激が自身のベースになっているそう。
高校卒業したときに家を出て自立、映画の助監督の家に居候しながら撮影現場を見せてもらったという。
子どもの頃から音楽も大好きで、近所に住む叔父の影響でビートルズを聴いていた。ギターは見よう見まねで弾き始め、“めちゃくちゃ英語”で歌を作ったりしていたと振り返る。一昨年、歌手デビュー35周年を迎え、音楽活動を本格再始動。妻・森高千里とも音楽を通じて仲を深めたそうで、家庭での妻や子たちとの暮らしぶりについても明かす。
