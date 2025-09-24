リアム・ギャラガー、“オアシス再結成の成功”で養育費増額の可能性
リアム・ギャラガーが、オアシス再結成の成功により、娘ジェマ（11歳）に対する養育費を年間最高で50万ポンド（約1億円）増額される可能性があるようだ。
オアシスの再結成ツアーを敢行中のリアムだが、ニコール・アップルトン（49歳）との結婚生活中に不倫した、米ジャーナリストのリザ・ゴルバーニとの娘に対する養育費の増額を求められているようだ。
ある関係者はザ・サン紙にこう話している。
「リアムはリザに対してすでに寛大な維持費を支払っていると考えています」
そして別の関係者は同紙に以前、「リザと弁護団が、リアムのツアーからの巨額収益にあやかろうとしていることは間違いないでしょう」「彼はずっと養育費を惜しみなく支払ってきましたが、彼女はさらにお金を要求しているんです」と語っていた。
元妻やパートナーとの間に計4人の子を持つリアムだが、アメリカで母親と暮らすジェマには会ったことがない。
オアシスの再結成ツアーを敢行中のリアムだが、ニコール・アップルトン（49歳）との結婚生活中に不倫した、米ジャーナリストのリザ・ゴルバーニとの娘に対する養育費の増額を求められているようだ。
ある関係者はザ・サン紙にこう話している。
そして別の関係者は同紙に以前、「リザと弁護団が、リアムのツアーからの巨額収益にあやかろうとしていることは間違いないでしょう」「彼はずっと養育費を惜しみなく支払ってきましたが、彼女はさらにお金を要求しているんです」と語っていた。
元妻やパートナーとの間に計4人の子を持つリアムだが、アメリカで母親と暮らすジェマには会ったことがない。