レタスの好きな食べ方は？＜回答数 39,149票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第298回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「レタスの好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:レタスの好きな食べ方は？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
シャキシャキレタスのやみつき卵炒め
【材料】（4人分）
レタス 小 1個
卵 3個
ニンニク 1片
酒 大さじ 1.5
塩 小さじ 1
コショウ 少々
バター 20g
サラダ油 大さじ 1
【下準備】
1、レタスはヘタを包丁でくり抜き、手で半分にさき、サッと水で洗って、ザクッとちぎる。
卵は割って溶きほぐしておく。
ニンニクは縦半分に切って芽を取り、薄切りにする。
【作り方】
1、フライパンにバターを入れ強火にかけ、バターが溶ければ卵を一気に流し入れる。木ベラで大きく混ぜながら半熟状に手早く炒め、いったん取り出す。
2、フライパンにサラダ油、ニンニクを強火で熱し、香りが立ってくればレタスを加え炒める。
水気がたくさん出る場合は水気を捨てるといいですよ。
3、レタスがしんなりしてくれば、1の卵を戻し入れ、酒、塩を加えてサッとからめる。器に盛り付け、仕上げにコショウを振り掛ける。
(E・レシピ編集部)
