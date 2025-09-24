米１０年債利回りは低下 パウエル講演にやや反応も＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回りは低下 パウエル講演にやや反応も＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:26）（日本時間05:26）

米2年債 3.588（-0.015）

米10年債 4.108（-0.039）

米30年債 4.723（-0.039）

期待インフレ率 2.375（+0.002）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは低下。この日は２年債入札が実施され、最高落札利回りと発行日前利回り（ＷＩ）がほぼ同水準で、それ自体の反応は限定的だった。むしろ、パウエル議長の講演を受けて、株価が下落したことに反応を示した面もありそうだ。



２－１０年債の利回り格差は＋５２（前営業日：＋５４）に縮小。



＊米２年債入札結果

最高落札利回り 3.571％（WI：3.572％）

応札倍率 2.51倍（前回：2.69倍）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

