歴史的な猛暑の夏が過ぎ、熱い駅伝シーズンが到来する。学生３大駅伝は１０月１３日の出雲駅伝で開幕し、第２戦の全日本大学駅伝は１１月２日に実施。そして、最終戦の箱根駅伝は２０２６年１月２、３日に開かれる。前回箱根Ｖの青学大、同２位の駒大、同３位の国学院大、同５位の中大と今季は優勝を狙える戦力を持つチームが乱立し、目が離せない。

箱根駅伝３連覇を目指す青学大の今季チームテーマは「王者の挑戦〜俺が青学を勝たせる〜」。主力選手だけではなくチーム全員が勝利に貢献することを誓う。

大黒柱はマラソン日本学生記録保持者の黒田朝日（４年）だ。２年連続で２区を走り、２年時に区間賞。３年時は区間３位ながら従来の区間記録を超えた。３年連続となる２区に向けて「区間新記録は意識しませんが、区間記録を持つエティーリ選手（東京国際大３年）は意識します」とチームを勝たせる覚悟を示す。

前回の箱根で４〜６区区間賞の太田蒼生（あおい）、若林宏樹、野村昭夢ら強力な世代が卒業したが、同１０区区間賞の小河原陽琉（ひかる）、黒田朝の弟・然ら２年生が成長している。原晋監督（５８）は「箱根優勝を狙える選手層になってきた」と手応えを明かす。「王者兼挑戦者」の青学大は、２５年度も大学駅伝界の中心となる。（竹内 達朗）