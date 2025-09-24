尊大な性格

自民党総裁選挙を目前に、立憲民主党の新執行部がひっそりとスタートした。

「7月の参院選では議席数を改選22議席から伸ばせず、選挙の総括を原案の“勝利することができなかった”から“今回選挙は事実上の敗北と言わざるを得ない”に修正しました。足元が揺らぐ野田佳彦代表は、続投の条件として人事を刷新する必要に迫られていたのです」

と言うのは政治部デスク。

「目玉は安住淳衆院予算委員長の幹事長への抜てきです。前任の小川淳也氏はほとんど機能せず、後任候補には元代表の枝野幸男最高顧問の名も。ただ、昨年の代表選で野田氏と争った経緯もあり、起用は見送られました」

野田佳彦代表は安住淳幹事長に期待を寄せるが……

昨秋の衆院選で自公連立政権は敗北し、少数与党に陥った。それでも安住氏は、衆院予算委員会で中立的な運営に徹し、評価を高めた。

「当選10回のベテランで、民主党や民進党時代を含めて国会対策委員長の経験が長い。培われた人脈は、自民党の森山裕幹事長をはじめ、与野党を問わず多岐に及びます。尊大な性格でも知られますが、幸か不幸か与野党との交渉でなめられることはないでしょうね」

野田氏が期待を寄せるのは、顔の広さにとどまらない。

「持ち前の発信力にも期待しているようです。野党は党幹部の発言が報じられるかどうかが死活問題。その点、安住氏はNHK記者の出身で、ニュースの勘所を知り尽くしていますから」

新聞を“採点”

一方で懸念材料も。

「5年ほど前、安住さんは衆院会派控室のドアに新聞6紙の紙面を“100点”“0点”“出入り禁止”“論外”などと採点して貼り出し、物議を醸した。与党幹部は“野党がマスコミにケンカを売るとはねえ”と冷笑していましたよ」

こうしたチグハグぶりを防ぐためか、このほど立民は広報委員長職を新設した。

立民関係者が解説する。

「参院選の総括で、幹事長の下にSNS対策を強化する特命チームを常設するとされたからです。安住さんは“それがまともな政治のあり方か”と、SNSの活用には懐疑的ですが」

広報委員長には、毎日新聞OBの渡辺創衆院議員が就任したが、

「執行部は3人ほど打診したものの断られ、ようやく渡辺さんが受けてくれた。ですが“安住さんの下ではやりにくいだろうな”と同情の声が出ていますよ」

“野田・安住ライン”は与党へのメッセージ

野田氏は民主党政権で首相を務めた2012年、財務相だった安住氏と共に14年4月からの段階的な消費増税に踏み切った。

「今回の“野田・安住ライン”の再現は、“自民の新総裁が財源なき消費減税論に反対を貫くなら大連立の余地がある”との与党へのメッセージに他ならない」

元NHK解説委員で政治ジャーナリストの増田剛氏は、安住氏の幹事長就任について次のように分析する。

「安住氏には伝統的な政治手法を重んじる、昔気質の政治家という一面があります。国民が“責任政党”と評価するか“古い既存政党”と突き放すのか。彼の起用は、岐路に立つ立民の現状を象徴していますね」

吉凶は人によりて……。

「週刊新潮」2025年9月25日号 掲載