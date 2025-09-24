2024年秋に連続ドラマとして放送した「放課後カルテ」の続編「放課後カルテ 2025秋」を、本日9月24日（水）よる9時より放送。

「放課後カルテ 2025秋」では、主人公・牧野を演じる松下洸平、篠谷先生を演じる森川葵ほか、小学校、病院関係者、児童役として連続ドラマに出演していたメンバーが勢ぞろい！また、大谷亮平、平愛梨ほか、豪華な新キャストも続々登場する。

登場人物の相関図など 特設ページで公開中：https://www.ntv.co.jp/houkagokarte/2025sp/

＜あらすじ＞

大学病院から東多摩第八小学校に出向し、保健室の先生として児童の様々な病とその心に寄り添ってきた小児科医の牧野（松下洸平）。学校を離れてからも、地域のために始めた「健康相談会」を通して、中学生になった生徒たちや、新たに小学1年生の担任になった篠谷（森川葵）をはじめとする教師たちとの交流は続いていた。無愛想で、言葉や態度が悪いのも相変わらずだ。

ある日、牧野のもとに白血病が再々発した愛莉（松岡夏輝）がやってくる。治療の辛さから逃げたいだけでなく、生きる意味を見出せず自暴自棄になった愛莉を前にして、牧野は言葉をかけることができない。それでも医局長・高崎（田辺誠一）たちのアドバイスを受けながら、どうしたら彼女が前向きに生きられるかを考えるが…。

中学生になった羽菜（小西希帆）は、かつて自分を救ってくれた一希（上田琳斗）の様子がどこかおかしいことが気になるが、一希は何も話してくれない。

一方、心臓病の手術を無事に終え、2年生になった直明（土屋陽翔）は、牧野の元で定期検査を継続中。ある時直明は、1年生の澪（諸林めい）がみんなに「無視してる」と言われていることが気になるが…。

【キャスト】

牧野先生…松下洸平

篠谷先生…森川葵

芳野先生…ホラン千秋

吉田看護師…加藤千尋

沢先生…高野洸



冴島環…ソニン

岩見先生…はいだしょうこ

水本真吾…和田聰宏



藤野剛毅…大谷亮平

藤野伽耶…平愛梨

近藤亮…永田崇人

小笠原友美…金井美樹

神谷瑠美…内田慈

桐原恵子…石野真子



緑川校長…武田真一

蓬田副校長…六角慎司

藤岡先生…平岡祐太

咲間先生…吉沢悠

高崎医局長…田辺誠一



ほか

＜番組情報＞

原作：日生マユ『放課後カルテ』（講談社「BE・LOVE」所載）

脚本：ひかわかよ

音楽：得田真裕

演出：鈴木勇馬

プロデューサー：岩崎秀紀 秋元孝之 大護彰子

協力プロデューサー：大平太

チーフプロデューサー：松本京子

制作協力：オフィスクレッシェンド

製作著作：日本テレビ

公式HP：https://www.ntv.co.jp/houkagokarte/2025sp/

公式X：https://x.com/houkagokartentv

公式Instagram：https://www.instagram.com/houkagokarte_ntv

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@houkagokarte_ntv