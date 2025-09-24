ついに今季初スタメンの遠藤航、痛恨ミスで失点関与。リバプールはイサクの初ゴールなどでサウサンプトンに２−１辛勝。松木玖生は悔しい出番なし【カラバオ杯】
現地時間９月23日に開催されたカラバオカップの３回戦で、遠藤航が所属するプレミアリーグ王者のリバプールが、松木玖生がプレーする２部のサウサンプトンとホームで対戦した。
遠藤航はボランチで今シーズン初先発、２回戦のノーリッジ戦で圧巻のミドルシュートを決めた松木はベンチスタートとなった。
リバプールは１分、新加入のFWイサクにいきなり決定機が訪れるも、相手GKマッカーシーの好セーブに阻まれる。
その後はペースを握られ、６分にはピンチを招くもアームストロングのシュートをGKママルダシュビリが防ぐ。
23分には、イサクのキープから最後はキエーザが強烈なシュート。これもマッカーシーに阻止される。
42分のアームストロングの決定的ショットをポストに救われたホームチームは直後の43分、相手のビルドアップのミスを突き、キエーザの折り返しをイサクがダイレクトでゴールにねじ込み、先制点を挙げる。スウェーデン代表FWは、待望の移籍後初ゴールとなった。
後半早々、遠藤のボールロストからロングカウンターを浴びるも、日本代表MFが自ら戻ってボールを取り返す。
このシーン以外でも、得意のボール奪取を何度も披露していた遠藤だが、痛恨のミスを犯す。
76分、相手のCKでヘディングでの処理を誤り、相手にボールを渡してしまい、チャールズに同点ゴールを許す。
それでも85分、ロバートソンのロングフィードを受けてキエーザのパスをエキティケがゴールに流し込み、勝ち越しゴールを挙げる。
しかし、エキティケが喜びのあまりユニホームを脱いでしまい、２枚目のイエローカードで退場となる。
このまま逃げ切ったリバプールが２−１で勝利。４回戦に駒を進めた。なお、松木は出番なしに終わった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】今季初スタメンの遠藤航が痛恨ミスで失点関与
遠藤航はボランチで今シーズン初先発、２回戦のノーリッジ戦で圧巻のミドルシュートを決めた松木はベンチスタートとなった。
リバプールは１分、新加入のFWイサクにいきなり決定機が訪れるも、相手GKマッカーシーの好セーブに阻まれる。
23分には、イサクのキープから最後はキエーザが強烈なシュート。これもマッカーシーに阻止される。
42分のアームストロングの決定的ショットをポストに救われたホームチームは直後の43分、相手のビルドアップのミスを突き、キエーザの折り返しをイサクがダイレクトでゴールにねじ込み、先制点を挙げる。スウェーデン代表FWは、待望の移籍後初ゴールとなった。
後半早々、遠藤のボールロストからロングカウンターを浴びるも、日本代表MFが自ら戻ってボールを取り返す。
このシーン以外でも、得意のボール奪取を何度も披露していた遠藤だが、痛恨のミスを犯す。
76分、相手のCKでヘディングでの処理を誤り、相手にボールを渡してしまい、チャールズに同点ゴールを許す。
それでも85分、ロバートソンのロングフィードを受けてキエーザのパスをエキティケがゴールに流し込み、勝ち越しゴールを挙げる。
しかし、エキティケが喜びのあまりユニホームを脱いでしまい、２枚目のイエローカードで退場となる。
このまま逃げ切ったリバプールが２−１で勝利。４回戦に駒を進めた。なお、松木は出番なしに終わった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】今季初スタメンの遠藤航が痛恨ミスで失点関与