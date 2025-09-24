◇パ・リーグ 日本ハム0―7楽天（2025年9月23日 エスコンF）

日本ハムの宮西がプロ野球4人目の通算900試合登板を達成した。0―3の5回1死一、二塁から3番手で登板。宗山に四球を与えて1死満塁とし、続く代打・フランコに左犠飛で追加点を許したところで降板した。ベンチ前で新庄監督から記念ボードを手渡され、感慨を込めた。

「歴代でも3人しかいないというのは、凄いことだなと自分でも思う。ここ数試合は完璧な内容ではなかったのに、エスコンで達成させてもらえたというのは、感謝の気持ちでいっぱいです」

今後は登録を外れ、新庄監督の提案でブルペン陣のサポート役として1軍に同行。「違う形でチームに必要としてもらえるのは、良かったかなと思う」と奇跡の逆転Vを全力で後押しする。（清藤 駿太）

≪先発登板なしでの達成は宮西が初≫宮西（日）が史上4人目の通算900試合登板を達成。先発登板なしでの達成は宮西が初。プロ初登板は08年3月25日の西武戦。900試合救援登板は岩瀬仁紀（中）の1001試合に次ぎ2人目で、自身が持つ連続試合救援のプロ野球記録も900まで伸びた。