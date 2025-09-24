防御率1・46でリーグトップを走るソフトバンク・モイネロがチームの連敗を4で止めるべく、きょう24日の楽天戦で先発する。

「一試合一試合が大事になることは間違いない。だからといって、自分のやることが変わるわけではなく、やるべきことをやるだけ。気持ちを高めていきたい」と球団を通じ、コメントを残した。

8月まで29イニング連続無失点など、月間防御率0・00と圧倒的な投球を見せていたものの、9月に入ってからは疲労もあってか3試合1勝1敗、防御率4・86。本来の姿ではない。前回登板だった17日の西武戦では5回2安打1失点で11勝目。大量リードもあり、74球で交代し、中6日でこの試合に合わせてきた。

チームよりひと足先に仙台入りし、現地調整するいつものルーティンで今季3度目で未勝利の楽天戦に臨む。思わぬ足踏みが続くが「とにかく自信を持って、自分たちの野球をしていくことが勝ちにつながっていくと思う」と原点回帰の重要性を説き「自分のピッチングができるように、そして結果的にマジックを減らして優勝へ突き進んでいきたい」と2連覇へ、自らの左腕で前進させる。

9連戦のど真ん中、勝てば自己最多となる12勝目。モイネロが悪い流れを断ち切る。 （昼間 里紗）