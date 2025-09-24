◇阪神大学野球秋季リーグ第3節 大産大4―1大体大（2025年9月21日 ほっともっと神戸）

秋季リーグ戦第3節は20、21の両日、ほっともっと神戸で計6試合が行われた。今春優勝の大産大は2回戦の5回、プロ注目捕手で4番の小出望那（もなく＝4年）が今秋初の本塁打を放つなど攻守でけん引し、大体大に1勝1敗とした。天理大は大阪電通大に連勝し、勝利ポイント18で単独首位とした。

＜大産大・2回戦＞プロ注目捕手で4番の小出望那が今秋1号を放ち、ドラフト指名へアピールした。2―0の5回2死二塁で直球を捉え、リーグ戦通算7発目となる左越え2ランを放った。

「（2打席目凡退を）悪い方向に考えず、何も考えないように…と思って打席に入りました。後輩から“はよ（本塁打）打ってくださいよ”と言われていたので良かったです」

今春は4番兼主将として2008年秋以来となるリーグ優勝に貢献。今秋はドラフト指名への最後のアピール機会となる中、「それ（ドラフトへの緊張感）も試練」と集中力を高めている。

先発して8回2/3を1失点に抑えた長友一夢（4年）とともにプロ志望届を提出。「2人ともプロに行ければ一番いい」と青写真を描いた。

◇小出 望那（こいで・もなく）2003年（平15）8月3日生まれ、大阪市出身の22歳。小2から西成銀河で野球を始めてから捕手一筋。中学ではバイキングジュニアに所属。大産大付では1年夏に背番号12でベンチ入りし、1年秋から背番号2。大産大では1年秋にリーグ戦初出場。50メートル走6秒5、遠投100メートル。1メートル75、85キロ。右投げ右打ち。