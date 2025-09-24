元フジテレビアナウンサーの「カトパン」こと加藤綾子が、9月22日、Instagramを更新。

《西村くんと 嬉しい！2008年入社組 学生時代一緒に試験を受けた仲です 感慨深い》

と綴り、お笑いコンビ「コットン」西村真二とのツーショット写真をアップした。

加藤がMCをつとめる『ナゼそこ？＋』（テレビ東京系）の9月25日放送回に、コットンがゲスト出演。《ぜひ見て頂けたら嬉しいです》と番組をPRした。

加藤は国立音楽大学を卒業し、2008年にフジテレビに入社。同期には、榎並大二郎アナ、椿原慶子アナがいる。

一方、西村は慶応義塾大を卒業。もともと芸人を目指していたが、親のすすめもあり、アナウンサーを志すことに。最初に入社試験を受けたのはフジテレビで、最終試験まで残ったものの、不合格。

西村はそのときのことを雑誌のインタビューで、面接には日枝会長（当時）もいて緊張し、調子に乗って余計なことを話してしまったため「化けの皮がはがれた」と回想している。

西村は、フジテレビ以外にも10社ほどの試験を受け、2008年に広島ホームテレビにアナウンサーとして入社。その後、2011年に退社し、東京NSC（吉本総合芸能学院）に入所している。

「西村さんは、吉本きっての “ハイスペック芸人” です。広島でトップクラスの進学校、修道高校から慶応大、そしてアナウンサーという異色の経歴。2007年には『ミスター慶応』に選ばれ、アナウンサー時代にはプロ野球の実況を担当したこともあります。

2012年に相方のきょんさんと『ラフレクラン』（2021年に『コットン』に改名）を結成し、2022年の『キングオブコント』準優勝で一気にブレイク。いまやバラエティ番組やCMでも、コンビ揃って大活躍中です」（芸能記者）

そんな “ハイスペック芸人” の実力を見せつけたのが、9月17日放送のバラエティ番組『ラヴィット！』（TBS系）だった。

「この日は、世界陸上中継でTBSのアナウンサーが多忙のため、西村さんが “ピンチヒッター” として飲食店からの生中継を進行。テロップにはしっかりと『元広島ホームテレビアナウンサー・西村真二』とありました。

30分ほどの中継を見事に仕切り、SNSには《ファインプレー》と称える声もみられました。もともとブレイク前からMC力は高く評価されており、今後は冠番組でMCをーーというところでしょう」（同）

カトパンの同期、さらなる活躍が見込めそうだ。