「有力馬次走報」（２３日）

有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。

◇ ◇

◆神戸新聞杯２着のショウヘイ（牡３歳、栗東・友道）は予定通り菊花賞（１０月２６日・京都、芝３０００メートル）へ向かう。同５着の僚馬ライトトラック（牡３歳）も同レースへ。

◆オールカマー３着のヨーホーレイク（牡７歳、栗東・友道）はジャパンＣ（１１月３０日・東京、芝２４００メートル）へ。「天皇賞・秋だと距離が短いので」と友道師。同５着のホーエリート（牝４歳、美浦・田島）はエリザベス女王杯（１１月１６日・京都、芝２２００メートル）を視野に。

◆札幌記念１４着のシュヴァリエローズ（牡７歳、栗東・清水久）がメルボルンＣ・Ｇ１（１１月４日・豪フレミントン、芝３２００メートル）に向け、出国検疫に備えて２４日にノーザンファーム天栄に移動予定。所属するキャロットクラブがホームページで発表した。

◆エルムＳを勝ったペリエール（牡５歳、美浦・黒岩）は武蔵野Ｓ（１１月１５日・東京、ダート１６００メートル）に向かう。