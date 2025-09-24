◇パ・リーグ 日本ハム0―7楽天（2025年9月23日 エスコンF）

日本ハムは23日の楽天戦で2試合連続の零敗に終わり、20イニング連続無得点に沈んだ。投打に精彩を欠いた完敗で残り6試合。新庄剛志監督（53）は本拠地最終戦のセレモニーで逆転優勝へ気勢を上げた。優勝マジック5とした首位のソフトバンクもオリックスに2日連続の0―1敗戦で18イニング連続無得点の4連敗。大詰めで2強がそろって金縛り状態に陥り、2・5ゲーム差は変わらなかった。

重い空気を一変させた。20イニング連続無得点で2試合連続の零敗を喫した後の本拠地最終戦セレモニー。新庄流でファンを笑顔にした。マイクを持ちながら選手とともにグラウンドを一周。残る敵地6試合での逆転優勝へ声を張り上げた。

「僕たちは1ミリも諦めてはいません！僕たちが3連勝して万が一、ソフトバンクが3連敗したら逆転で1位になります！」

グラウンドに整列してスピーチする球界の通例にとらわれない。「ただ単に整列して“1年間ありがとうございます”と一緒のことをしてもファイターズらしくない」とマイクパフォーマンスをしながらのセレモニーを発案。エンターテイナーぶりを発揮した。

まだ確定前にもかかわらず「2人、タイトルを獲りました！」と14勝の伊藤と32本塁打＆87打点のレイエスを紹介して盛り上げた。伊藤が「僕たちはやるべきことが残っている」と意気込めば、レイエスも「クライマックスシリーズみんな頑張ります」と呼応。新庄監督は「もし（タイトルが）変わったら、ごめんなちゃいって言う。断言していいんですよ」と堂々とした。

観客動員が223万2364人となって実数発表が始まった05年以降の最多を更新した本拠地では、43勝28敗と大きく勝ち越し。次に戻るCSの舞台は2位のファーストSか、優勝のファイナルSか。「ここからの試合は清宮君、万波君、野村君の3人がきっかけをつかんで爆発してほしい」と奮起に期待し、「残りは全部勝つしかないので。選手たちも1ミリも諦めていない」と再び繰り返した。完敗でもソフトバンクとは2・5ゲーム差のまま。可能性がある限り“ファイターズ”であり続ける。（田中 健人）