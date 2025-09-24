広島５―０巨人（セ・リーグ＝２３日）――広島が連敗を５で止めた。

一回、末包の２点二塁打で先制し、二回に中村奨の２ランで加点した。玉村は要所を抑えて６勝目。巨人は戸郷が精彩を欠いた。

クライマックスシリーズに２位で進出するためにも、負けられないマウンドだったことは、巨人の戸郷もよく分かっていたはずだ。それなのに立ち上がりから失点を重ね、五回に代打を送られて降板。「責任を果たせなかった」。ベンチから沈痛な面持ちでグラウンドを見つめた。

一回、先頭打者の中村奨に二塁打で出塁を許すと、二死一、二塁から末包へのフォークボールが甘くなり、左翼線への２点二塁打で先制された。二回は二死から投手の玉村に安打を許した後、続く中村奨に２ランを浴び、序盤の２回で計４失点を喫した。５回を持たなかったのは５月２０日以来。「勝負球が全部打たれた」と唇をかんだ。

一回に失点するのは、これで３試合連続。直球の最速は１４６キロと球威は今ひとつで、変化球の精度も欠いた。今季の不調を象徴するようなマウンドとなり、阿部監督は「必死で投げているかもしれないけど、集中力を欠いているように見える」と首をかしげた。

自身の連勝も３でストップし、これで７勝９敗となった。「僕の勝ちと負けの数が逆転していれば、（チームの）貯金ももっとあったはず。すごく反省している」と、厳しい戦いを強いられているチームへの責任を、人一倍感じている。

先発陣の台所事情も踏まえ、杉内投手チーフコーチは「彼に抜けられたら困る。ここまで来たら、調子が良い、悪いは関係なく、先発投手としての責任を果たすことに重点を置いてほしい」と注文した。プロ７年目で初めてぶつかった分厚い壁は、自らの力で突き破るしかない。（浜口真実）

巨人・阿部監督「（序盤の４失点は）やっぱりきつい。（初安打の石塚は）ここからスタートだと思って、練習量は落とさないで、ずっとやってほしい」