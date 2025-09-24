¤Ê¤¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÏÍ½ÁªÇÔÂà¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡© ÀÐÀîÍ´´õ¤¬µó¤²¤¿ÇÔ°ø¡Ö°ì¤Ä¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢ÃË»Ò¤Ï9·î20Æü¤«¤é·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤ËÆüËÜÂåÉ½¤Î»Ñ¤Ï¤Ê¤¤¡£¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ÆÎ×¤ó¤ÀÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É½éÀï¤Î¥È¥ë¥³Àï¡¢2ÀïÌÜ¤Î¥«¥Ê¥ÀÀï¤ËÏ¢ÇÔ¤·¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤¬¤Ä¤¤¤¨¤¿¡£°ìÂÎ¤Ê¤¼ーー¡£
¡¡Âè3Àï¤Î¥ê¥Ó¥¢Àï¤Ë²÷¾¡¤·¤¿ÍâÆü¤Î18Æü¡¢¶õ¹Á¤Çµ¢¹ñ¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀÐÀîÍ´´õ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ï¡¢²ù¤·¤µ¤ÈÍîÃÀ¤Î¿§¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÎäÀÅ¤Ë¡¢ÃúÇ«¤Ë¡¢¼«¿È¤¬´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÖË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤â¤Î¤È¤ÏÍÚ¤«¤Ë±ó¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ì¤âËÍ¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤³¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Í×°ø¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ì¤Ä¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¿ô¤¨¤ì¤Ð¿ô¤¨¤ë¤À¤±¤¢¤ë¤Î¤Ç¡Êµó¤²¤ë¤Î¤Ï¡ËÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎý½¬¤«¤éÊ·°Ïµ¤¤¬´Å¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤«¡¢¥Áー¥àºî¤ê¤ò¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤«¡£Àï½Ñ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¤â¤¦¾¯¤·ºÙ¤«¤¯¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤«¡¢µó¤²¤ì¤Ð¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£º£Ç¯¤Ï´ÆÆÄ¤¬Âå¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤·¤¿¤ê¡¢¥á¥ó¥Ðー¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÍ×°ø¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ì¤¬°ìÈÖ¤«¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥Áー¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÎý½¬¤Î»þ¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤È1ÅÀ¤Î¼è¤êÊý¤È¤«¡¢Âç»ö¤µ¤È¤«¡¢¥ß¥¹¤Î»ÅÊý¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤òËÍ¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¡¢Ê·°Ïµ¤¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¾¯¤·´Å¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²ù¤ä¤ó¤À¡£
¡¡Àï½ÑÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢²þÁ±¤¹¤Ù¤ÅÀ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ê´ÆÆÄ¤¬Âå¤ï¤Ã¤Æ¡Ë1Ç¯ÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Î®¤ì¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤¤¤È¤«°¤¤¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£Ç¯¤Ï´ÆÆÄ¤Ë¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÁª¼ê¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î1Ç¯¤Ï¡ÊÅÓÃæ¤Ç¡ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â2Ç¯ÌÜ¤«¤é¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÈËÍ¤¿¤Á¤ÎÍ×µá¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÍ×µá¤â¡¢¤¦¤Þ¤¯¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£1Ç¯ÌÜ¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¤Î²þÁ±ºö¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡º£Âç²ñ¤Ï¥È¥ë¥³¤ä¥«¥Ê¥À¤ËÅ°ÄìÅª¤Ë¸¦µæ¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Î¤ª³ô¤òÃ¥¤¦¤è¤¦¤ÊÁê¼ê¤Î¹¥¼éÈ÷¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Î¼éÈ÷¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Û¤É¤ÎÇ´¤ê¶¯¤µ¤¬¸«¤é¤ì¤º¡¢1ËÜÌÜ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¹¶·â¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥é¥ó¡¦¥Æ¥£¥ê´ÆÆÄ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Þ¤À´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤âÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤À¤¬¡¢ÀÐÀî¤Ï¥µー¥ÖÀï½Ñ¤Î°ã¤¤¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
¡Öº£Âç²ñ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¥¯¥¤¥Ã¥¯¤Ç·è¤á¤é¤ì¤ë¥±ー¥¹¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡£¥Æ¥£¥ê´ÆÆÄ¤ÏÀï½ÑÅª¤Ë¡¢Áê¼ê¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥«ー¤Ë¥µー¥Ö¤ò½¸¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤½¤ÎÁª¼ê¤ÎÊÖµåÎ¨¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¤â½¸¤á¤ë¡£¤½¤³¤Ïº£¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¥È¥ë¥³¤Î¥Þ¥ó¥Ç¥£¥é¥ÁÁª¼ê¤Ï¥Ñ¥¹¡Ê¥µー¥Ö¥ì¥·ー¥Ö¡Ë¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èà¤Ë¥Üー¥ë¤ò½¸¤á¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢A¥Ñ¥¹¤òÊÖ¤µ¤ì¤Æ¡¢¥¯¥¤¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÇÀÚ¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ËÍ¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¯¥¤¥Ã¥¯¤È¥Ñ¥¤¥×¤Ç¹¶·â¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¶ì¼ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢µÕ¤Ë¡¢Áê¼ê¤Î¥µ¥¤¥É¹¶·â¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¤ÏÈó¾ï¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥¹¤¬°¤¤Áª¼ê¤òÁÀ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢B¥Ñ¥¹C¥Ñ¥¹¤Î¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¥µ¥¤¥É¹¶·â¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ç¥£¥°¤Ç¤¤ë³ÎÎ¨¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥Ó¥¢Àï¤Ï¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡£¤½¤³¤â¿·¤·¤¯ÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¥È¥ë¥³Àï¤Ç¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤·¤Æ¤«¤é¥¢¥¿¥Ã¥«ー¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤ÏºòÇ¯¤Þ¤Ç¤È¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢3ËÜÌÜ¤Î·èÄêÎ¨¤À¤È¤«¡¢¥ß¥¹¤Î»ÅÊý¡¢»ß¤á¤é¤ìÊý¡¢¤¢¤È¤Ï¥¢¥¿¥Ã¥«ー¤¬¥¹¥àー¥º¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤«¡¢¤½¤³¤«¤é¤Î¥³¥ó¥Ó¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¡¢1ËÜÌÜ¤¬¾¯¤·Äã¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¼è¤Ã¤¿¤¢¤È¤Î¡Ê¥Õ¥©¥íー¤Î¡Ë1ËÜÌÜ¤Î¥Üー¥ë¤Î¼Á¤¬°¤¯¤Æ¡¢¥»¥Ã¥¿ー¤ò¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¡Ê¥³¥ó¥Ó¤¬¡Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ê½¤ÀµÅÀ¤¬¼¡¡¹¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÁ´Á³¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÎÉôÊ¬¤Ç¡¢·èÄêÎ¨¤¬º£¤Þ¤Ç¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë°¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥ß¥¹¤ä¥·¥ã¥Ã¥È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÈ¿¾ÊÅÀ¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥Ó¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â»î¹ç¤ÏÍè¤ë¤·¡¢¾å¤¬¤Ã¤¿¥Üー¥ë¤Ï¥¢¥¿¥Ã¥«ー¤ÎÀÕÇ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÇÅÀ¤ò¼è¤ê¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀËÍ¤ÎÎÏÉÔÂ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦°ìÅÙ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡¢¥Áー¥à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤â¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿¤¤¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯°Ê¹ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¾¯¤·¶¯¤¤¸ýÄ´¤Ç¸À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë¡£¤³¤Î·ë²Ì¤ò¡¢Á´°÷¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Íè¥·ー¥º¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬º£¸½¾õ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¥×¥é¥¹¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë¡×¡£
¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î·è°Õ¤¬¤Ë¤¸¤ó¤À¡£
¡¡Ã¯¤â¤³¤Î¥Áー¥à¤òÄü¤á¤Æ¤Ê¤É¤¤¤Ê¤¤¡£ÍèÇ¯¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£