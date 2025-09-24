“茶トラ巨大説”は本当だった！好戦的でケンカには強いけどちょっとマヌケな一面も…憎めない茶トラの特徴

白や黒、茶トラや三毛など、猫の毛柄はなぜここまで個性豊かなのでしょう。それぞれの模様は偶然の産物かもしれませんが、色の発現は遺伝子の複雑な組み合わせで決まるようです。



猫の毛柄のヒミツや性格の違いなどについて、猫の生態に詳しい富田園子さんに5回にわたる連載で教えてもらいました。

茶トラの8割弱はオス

「茶トラは巨大な猫が多い気がする…」。かねてより猫好きの間では噂だったこの説は、本当でした。

もともと茶トラにはメスよりオスが多いんです。

理由は、茶トラのオレンジ毛を作る遺伝子O（Orangeの略）は性染色体X内にあるため。

XYのオスは、Oが1つあれば茶トラになりますが、メスは2つ揃わないと茶トラになりません。

サイコロを1つ振って「1」を出す確率と、サイコロを2つ振って両方共「1」を出すのとでは、前者の方が確率が高いですよね。それと同じです。

茶トラの8割弱はオスといわれます。遺伝的に茶トラにはオスが多いため、体格も大きめの猫が多いというわけです。

他のオスよりもデカい！

しかも、茶トラは他のオスよりもデカいことを証明したデータがあります。

フランスやオーストラリアの調査では、屋外で暮らしている茶トラのオスは、他のオスよりも重かったのです。そして茶トラのメスは他のメスより軽かった。並べるとこんな感じになります。

茶トラ以外のオスは、茶トラ以外のメスに比べて平均16％重かったのに対し、茶トラのオスは茶トラのメスに比べて平均32％重かったのだそう。実際に茶トラのオスは巨大だったのです！

しかしなぜ、このような体重差ができるのでしょうか？

茶トラの毛色遺伝子はどうやら攻撃性と関連があるようなのです。簡単に言うと好戦的。

去勢済みの飼い猫だと攻撃性は薄まりますが、未去勢の茶トラ猫は攻撃的なようです。屋外にいる茶トラのオスは他のオスに比べて、猫エイズ感染症の感染率が非常に高いという報告もあります。

猫エイズは他の感染猫とケンカした傷から移る病気。感染率の高さは好戦的である証拠だといえます。

そして、好戦的という性質は男性ホルモンのテストステロンと関係がありそうです。

テストステロンは攻撃性を高める一方、骨格や筋肉の発達を促す作用もあります。推測すると、茶トラのオスはテストステロン値が高いために体が大きく、好戦的になるのかもしれません。

ケンカには強いがマヌケな一面も

茶トラのオスは、田舎での繁殖成功率が高いというデータもあります。

体が大きい分、他のオスを負かしてメスをゲットしてしまうのでしょう。一方、都市部では繁殖成功率が低いようです。体が大きくてケンカには勝てるはずなのになぜでしょう？

田舎では猫が密集しておらず、一定の範囲にいるメスを強いオスが独占することができます。

独占するために常になわばりをパトロールし、他のオスが入ってきそうになるとケンカして追い出します。

しかし都市部では、同じエリアに多数の猫がいるのが当たり前。一か所に数十匹いることもざらです。繁殖期も、1匹のメスのまわりに複数のオスが「交尾待ち」している光景が見られます。

好戦的な茶トラのオスは、こういう状況が許せません。他のオスがそばにいることが看過できないのです。

それで他のオスを追いやるためにケンカを始めます。しかし戦っても戦っても周りにはオスがたくさん。茶トラのオスが頑張ってケンカしているうちに、他のオスがちゃっかり交尾を終えているのでは？という仮説が立てられています。

デカいのにちょっぴりマヌケな茶トラくん。憎めませんね！