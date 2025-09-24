【MLB】パドレス5ー4ブルワーズ（9月22日・日本時間23日／サンディエゴ）

【映像】“暴れん坊”マチャドが大騒ぎ

9月22日（日本時間9月23日）に行われたサンディエゴ・パドレス対ミルウォーキー・ブルワーズの一戦で、パドレスが劇的なサヨナラ勝利を収め、2年連続となるポストシーズン進出が決定。試合後にシャンパンファイトが行われた。

4-4の同点で迎えた11回裏、8番ホセ・イグレシアスの犠打で手堅く走者を三塁へと進めたパドレスは、1死三塁から、続く9番フレディ・フェルミンがセンター前へと弾き返し、鮮やかなサヨナラ勝利。これにより、昨季に続き、今季もポストシーズン進出が決定。すると、こうした劇的な勝利の直後ということも手伝ってか、試合後にクラブハウスで行われたのシャンパンファイトでは、いずれの選手も喜びを爆発。なかでも、チームの主砲にしてまとめ役でもあるマニー・マチャドは、シャンパンファイトが始まる前から上半身裸の状態で現れると、サングラス姿でボトルを手に、チームメイトらと上機嫌でハグを交わしシャンパンを飲ませて回るなど、日頃の試合ではなかなか見られない貴重な姿を披露することとなった。こうしたパドレスの光景に、ファンからは「マチャドｗ」「前も脱いでたよなw」「怖いw」「本当は良い人」「飲ませまくるw」「松井さんだｗ」「タティスいないんか」といった様々な反響が巻き起こることに。

この日は同じナ・リーグ西地区で1位となっているロサンゼルス・ドジャースの試合がなかったこともあって、ゲーム差は2.5に。両チームともに残りわずかの試合数となり、最後までその戦いに注目が集まりそうな気配だ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）