¡Ú¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º£Ó¡Û¥ë¥¬¥ë¡¡Ï¢ÇÆ¤Ç¥¹¥×¥ê¥ó¥È³¦¤Î²¦ºÂÉü¸¢¡¡ºòÇ¯¤Ï¹üÀÞÌÀ¤±£Ö¡¡¿ù»³À²»Õ¡Ö½çÄ´ÅÙ¤¬°ã¤¦¡×
¡¡¡Ö¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º£Ó¡¦£Ç£±¡×¡Ê£²£¸Æü¡¢Ãæ»³¡Ë
¡¡ºòÇ¯¤ÎÇÆ¼Ô¥ë¥¬¥ë¤¬Éü¸¢¤Ø¸þ¤±¤Æ»ë³¦ÎÉ¹¥¤À¡££±Ç¯Á°¤Ï¹üÀÞÌÀ¤±¤Ç£¶¥«·î¤Î¥Ö¥é¥ó¥¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢£Ç£±½éÀ©ÇÆ¤òÃ£À®¡£¤½¤Î¸å¤Ï¹ñÆâ³°¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤¬¡¢Ä´À°²áÄø¤ÏºòÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð½çÄ´¤½¤Î¤â¤Î¡£¼ÂÎÏ¤Ï¾ÚÌÀºÑ¤ß¤À¤±¤Ë¡¢¤¤Ã¤Á¤êÂÖÀª¤µ¤¨À°¤¨¤ì¤ÐÏ¢ÇÆ¤Î²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¡£
¡¡ºÆ¤ÓÄºÅÀ¤ÎºÂ¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤Æ¤ß¤»¤ë¡£ºòÇ¯¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º£Ó¤òÀ©¤·¤¿¥ë¥¬¥ë¤¬¡¢Ï¢ÇÆ¤Ø¸þ¤±¤ÆÀÅ¤«¤Ë²ç¤ò¸¦¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï¹üÀÞµÙÍÜÌÀ¤±¤ÎÉÔ°Â¤ò¤â¤Î¤È¤â¤»¤º¡¢¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Î¤Ê¤«¤ÇÎ®¤ì¤Ë¾è¤ë¤È¡¢Ä¾Àþ¤â¤·¤Ã¤«¤êµÓ¤ò»È¤Ã¤Æ²÷¾¡¡£½é¤ÎÃæ»³¥³¡¼¥¹¤Ë¤âÆñ¤Ê¤¯ÂÐ±þ¤·¤ÆÆ²¡¹¤Î£Ç£±½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¿ù»³À²»Õ¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Å¸³«Åª¤Ë¤âÂ®¤¤ÇÏ¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤í¤ÇÍýÁÛÅª¤Ê¶¥ÇÏ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤â¤¦¤Þ¤¯¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¦¤Þ¤¯¤«¤ß¹ç¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¹á¹Á¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ç£±£±Ãå¤ËÇÔ¤ì¡¢¹â¾¾µÜµÇ°¤Ç¤Ï£·Ãå¡¢¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¥º¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤Ï£µÃå¡££Ç£±ÇÏ¤È¤·¤Æ¤ä¤äÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÉñÂæ¤Ç°ìÀþµé¤òÁê¼ê¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¿ù»³À²»Õ¤Ï¡ÖÄ´À°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï»ê¤Ã¤Æ½çÄ´¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯¤ÏÈ¾¿®È¾µ¿¤Ç¤ÎµÙ¤ßÌÀ¤±¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤ë¤Èº£²ó¤Ï½çÄ´ÅÙ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¾å¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¾¡¤Ã¤¿ºòÇ¯¤è¤ê¤âÉÔ°Â¤Ê¤¯Âç°ìÈÖ¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡£±£¸Æü¤Î£±½µÁ°ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ç¤ÏÀîÅÄ¤òÇØ¤Ë·ªÅìºäÏ©¤ÇÊ»¤»ÇÏ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ñ¥É¥Þ¡Ê£´ºÐ£³¾¡¥¯¥é¥¹¡Ë¤òÌÜÉ¸¤ËÇÏ¤Ê¤ê¤Î¤Þ¤ÞÀèÃå¡££´£Æ£µ£±ÉÃ£°¡Ý£³£¶ÉÃ£·¡Ý£±£±ÉÃ£¹¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÇÏ¤Î¸å¤í¤ÇÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò³ÎÇ§¤·¤ÆºÇ¸å¤ÇÆ°¤¯¤À¤±¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤Ï¹á¹Á°ÊÍè£²²óÌÜ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÊÑ¤Ë¥à¥¤Ë¤Ê¤é¤º¤Ë¹Ô¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£ÂÖÀª¤µ¤¨À°¤¨¤ÐÏ¢ÇÆ¤Ø¤ÎÆ»¤Ï¤°¤Ã¤È³«¤±¤Æ¤¯¤ë¡£