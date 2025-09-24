TBSの江藤愛アナウンサー（39）が23日、インスタグラムを更新。東京2025世界陸上への思いをつづった。

江藤アナは「9／21 9日間の東京2025世界陸上が閉幕しました。皆さんにとって、思い出に残る種目・選手は何でしたか?」と会場での自身のショットを添え、フォロワーへ呼びかけた。

さらに「まだ出会って間もない陸上の世界ですが選手たちの真っ直ぐな想いが大好きです。どうか1秒でも速く、1cmでも高く、遠くへ、1秒でも長く、レースに挑めますようにと願いました。『1秒後、世界が変わる。』このキャッチフレーズのように、選手たちは、1秒後の世界を変えました。観ている私たちの世界が、変わりました」と思いをつづった。

また「あれだけの歓声を耳にした経験はないし、『江藤さんも頑張ってね』と声を掛けてくださる観客の皆さんにどれだけチカラをいただいたことか。次は、2年後の北京大会ですね。きっと、あっという間にやってきます」と北京大会に思いをはせ「また日本中が『世界陸上』に夢中になるそんな時間でありますように」と願った。

この投稿にフォロワーからは「愛ちゃんゆっくり休んで」「働きすぎではないですか?お身体大丈夫ですか?」「江藤さんの言うとおり、本当にロスが半端じゃないです」「最高の世界陸上にしてくれて感謝です」とコメントが寄せられている。

江藤は「東京2025世界陸上」でキャスターを務めた。