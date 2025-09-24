高速道路の「SA・PA」は名所だった。旅情を誘う、車を降りて出会う“非日常”な瞬間【夜景マニアが贈る至極の眺望】

太陽が沈んで夜になると、見慣れたはずの景色も“表情”をぐっと変える。



見上げた空に広がる雲や星、静寂に包まれた空間、遠くに見える街のきらめき--。



夜景は、日常にあるちょっとしたドラマなのかもしれない。そんな魅力とお勧めスポットを、全国の夜景を撮影してきた“夜景マニア”の縄手真人さんが紹介する。

ドライブ旅行の締めに気軽に立ち寄れる、高速道路のSA（サービスエリア）・PA（パーキングエリア）での夜景観賞はいかがでしょうか。





地上の“天の川”を一望できる「姨捨SA」

SA・PAは眺望が良い場所に設置されることも多く、夜景を楽しめるスポットは50カ所以上も存在します。巡ってきたなかで、特にお勧めしたい3カ所をご紹介します。

一つ目は夜景として圧倒的スケール感を誇る、長野自動車道の「姨捨（おばすて）SA」。まるで地上の“天の川”のような、山に挟まれた街並みの景色が印象的です。



上り・下りどちらも夜景を楽しめますが、特にお勧めなのは松本方面へ向かう、上りです。

姨捨SAの上りは「ドラマチックエリア姨捨」という名称で、NEXCO東日本が「クルマの旅のドラマを演出する」というコンセプトで作りました。

商業施設があるほか、周辺には、散歩ができる展望広場が設けられています。フットライトで美しくライトアップされた展望広場は、まるでデートスポットのようで、長野県千曲市の街並みを一望できる絶景ポイントとなっています。

姨捨SAの所在地：長野県千曲市八幡

日本庭園のような「伊予灘SA」

二つ目は松山自動車道にある「伊予灘SA」。夜景の美しさで知られ、カップルが訪れることから“恋人の聖地”とも言われます。

伊予灘SAは上り・下りともに展望広場があり、松などが根を張った“日本庭園を思わせる空間”から、伊予市の夜景を一望できます。また、西方向を眺める造りのため、タイミングによっては美しい夕日を堪能できるのも大きな魅力です。

日没時間を確認してから行けば、瀬戸内海に沈む夕日から、街の光が灯り始める幻想的な夜景まで、眺めが変化していく様子を心ゆくまで楽しめます。

伊予灘SAの所在地：愛媛県伊予市宮下

関門海峡を臨む「めかりPA」

山口県下関市と福岡県北九州市を繋ぐ、全長1068メートルの関門橋。三つ目はこの関門橋周辺の夜景を楽しめる、関門自動車道の「めかりPA（上り）」です。

関門海峡を隔てて、下関市側にはライトアップされたランドマーク「海峡ゆめタワー」。そして北九州市側には観光スポット「門司港レトロ」エリアが広がります。

めかりPAで注目したいのは、展望デッキです。夜に美しく照らされるウッドデッキからは、関門橋を往来する船舶も眺められます。関門橋はライトアップもされるので、訪問の際は時間を事前に確認してから向かうのがお勧めです。

めかりPAの所在地：福岡県北九州市門司区