¡¡ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê£±£°ÆüÌÜ¡Ê£²£³Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¡¢²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¡Ê£²£µ¡áÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤¬ËëÆâ¶×¾¡Êö¡Êº´ÅÏ¥öÖÖ¡Ë¤ò²¼¤·¡¢£±ÇÔ¤ò¥¡¼¥×¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½ÀÆ»ÃË»Ò£¹£°¥¥íµé¶ä¥á¥À¥ë¤ÎÂ¼Èø»°»ÍÏº¡Ê£²£µ¡á£Ê£Å£Ó¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡Ë¤¬À¸´ÑÀï¤·¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ËÅÚÉ¶¤ÇÀï¤Ã¤¿²£¹Ë¤ËÇ®¤¤¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¤ÎÎ¤¤¬£··î¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤Ç½éÍ¥¾¡¤Î¶×¾¡Êö¤òÎÏ¶¯¤¯ÆÍ¤½Ð¤·¤Æ¡¢£¹¾¡£±ÇÔ¤È¤·¤¿¡£¼èÁÈ¸å¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê½¸Ãæ¤·¤Æ¼è¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÌÀÆü¤«¤é½¸Ãæ¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡²£¹Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿Àè¾ì½ê¤Ï¡¢£±£±¾¡£´ÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²£¹ËË¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤â¾º¿Ê¸å¤Î£³¾ì½ê¤Ç»òÇÕ¤ò¤Ä¤«¤á¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Àè¾ì½ê¤Ïº¸Â¿Æ»Ø¤Î¥±¥¬¤ÇÅÓÃæµÙ¾ì¡£¤·¤«¤·¡¢º£¾ì½ê¤ÏÌµÇÔ¤ÎË¾ºÎ¶¤òÂç¤ÎÎ¤¤¬£±º¹¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¤Ç¡¢Î¾²£¹Ë¤¬¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê£ÖÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁêËÐ·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÂ¼Èø¤Ï¡¢¾®³Ø£¶Ç¯»þ¤Î¤ï¤ó¤Ñ¤¯ÁêËÐÁ´¹ñÂç²ñ¤Ç¡¢Âç¤ÎÎ¤¤Ë¾å¼êÅê¤²¤Çà¶âÀ±á¤òµó¤²¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÉã¡¦±Ñ½Ó¤µ¤ó¡¢·»¡¦¿¿½¨¤µ¤ó¤È¾£ÀÊ¤Ç´ÑÀï¡£ËÜ»æ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Öº£¾ì½ê¤ÏÎ¾²£¹Ë¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¡Ê¸µ²£¹Ë¤Î¡ËÇòË²´Ø¤ÈÄ«ÀÄÎ¶´Ø¤Î¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤·¤¿Àï¤¤¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Îµ²±¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Êº£¾ì½ê¤ÏÎ¾²£¹Ë¤Ë¤è¤ë¡Ë¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤·¤¿¡ÊÀé½©³Ú¤Î¡ËÄ¾ÀÜÂÐ·è¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¼Èø¤Ï£¶·î¤Î¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î¸Ä¿ÍÀï¤ÇÍ¥¾¡¡£¤½¤Î¾å¤ÇÈÖÉÕ¤ÎÄºÅÀ¤ò¶Ë¤á¤¿Æ±³ØÇ¯¤ÎÂç¤ÎÎ¤¤Ë¡¢¤³¤¦¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡Ö²£¹Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÁêËÐ³¦¤Îà´éá¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£²þ¤á¤Æà´éá¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤é¤Þ¤¿¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÆñ¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£ËÍ¤âº£¡¢¤Þ¤µ¤ËÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤é¾¡¤ÁÂ³¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤Î©¾ì¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â´Þ¤á¤Æ»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¡¡½ÀÆ»À¤³¦²¦¼Ô¤âÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤ëÃæ¡¢Âç¤ÎÎ¤¤¬²£¹Ë½é£Ö¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤«¡£