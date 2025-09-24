¤Ä¤¤¤Ë´ÚÄá»ÒÁíºÛÂáÊá¡ª´Ú¹ñ¤Ç¤âµìÅý°ì¶µ²ñ¤Îàµ¿ÏÇáÄÉµÚ¡¡º¬Äì¤Ë¡ÖÀ¯¶µ°ìÃ×¡×¤Î¶µ¤¨
¡¡¤Ä¤¤¤ËÀ¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡ÊµìÅý°ì¶µ²ñ¡Ë¤ÎÁíºÛ¡¢´ÚÄá»Ò¡Ê¥Ï¥ó¡¦¥Ï¥¯¥Á¥ã¡ËÍÆµ¿¼Ô¡Ê£¸£²¡Ë¤¬¤ªÆì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊØµ¹¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢Õú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÁ°À¯¸¢Â¦¤Ë¶âÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢À¯¼£»ñ¶âË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç¥½¥¦¥ëÃæ±ûÃÏºÛ¤Ï£²£³Æü¡¢¾Úµò±£ÌÇ¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤ÆÂáÊá¾õ¤òÈ¯ÉÕ¡£´Ú¹ñ¤ÎÆÃÊÌ¸¡»¡´±¤ÏÆ±Æü¡¢´ÚÍÆµ¿¼Ô¤òÂáÊá¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÂáÊáÁ°¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤ÎÀ¯¼£¤Ë´Ø¿´¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¡¢ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µìÅý°ì¶µ²ñ¤Ï£±£¹£µ£´Ç¯¤Ë¸Î¡¦Ê¸Á¯ÌÀÁíºÛ¤¬ÁÏÀß¡££²£°£±£²Ç¯¤ËÊ¸»á¤¬»àµî¤¹¤ë¤È¡¢ºÊ¤Î´ÚÍÆµ¿¼Ô¤¬¼Â¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¡£Â©»Ò¤¿¤Á¤È¤Î¸¢ÎÏÆ®Áè¤ò·Ð¤Æ¸½ºß¤Þ¤Ç¶µÃÄ¤ò»ÙÇÛ¡£À¤³¦¤ÇÌó£³£°£°Ëü¿Í¤Î¿®¼Ô¤¬¤¤¤ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡µìÅý°ì¶µ²ñ¤ÈÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤È¤ÎàÀ¯¶µ°ìÃ×áµ¿ÏÇ¤ÎÁÜºº¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ÚÍÆµ¿¼Ô¤Ï£²£°£²£²Ç¯£´¡Á£··î¡¢Åö»þ¤Î¶µÃÄ´´Éô¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Õú»á¤ÎºÊ¡¢¶â·ú´õ¡Ê¥¥à¡¦¥´¥ó¥Ò¡ËÈï¹ð¡á¤¢¤Ã¤»¤ó¼ýºâºá¤Ê¤É¤Çµ¯ÁÊ¡á¤Ë¹â³Û¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ä¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤òÂ£¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶âÈï¹ð¤Ï¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ£¸·î¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´ÚÍÆµ¿¼Ô¤ÏÆ±Ç¯£±·î¤Ë¤ÏÕú»á¤ÎÂ¦¶á¤Ç¡¢ÊÝ¼é·ÏÀ¯ÅÞ¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤Î¸¢ÀÅì¡Ê¥¯¥©¥ó¡¦¥½¥ó¥É¥ó¡ËÍÆµ¿¼Ô¡áÀ¯¼£»ñ¶âË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡á¤Ë£±²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó£±£°£¶£°Ëü±ß¡Ë¤òÅÏ¤·¤¿µ¿¤¤¤â¤¢¤ë¡£ÆÃÊÌ¸¡»¡´±¤Ï¡¢£±²¯¥¦¥©¥ó¤¬Õú»á¤ÎÂçÅýÎÎÁª»ñ¶â¤À¤Ã¤¿¤Î¤«³ÎÇ§¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº£²ó¤ÎÂáÊáÍÆµ¿¤Ë¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢´ÚÁíºÛ¤Ï¡¢£²£°£²£³Ç¯£³·î¤Ë¸¢ÍÆµ¿¼Ô¤ò¹ñÌ±¤ÎÎÏÅÞÂåÉ½¤ËÅöÁª¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¿®¼ÔÌó£±£±Ëü¿Í¤ò½¸ÃÄÅª¤ËÅÞ°÷ÅÐÏ¿¤µ¤»¡¢Á´ÅÞÂç²ñ¤Ë²ðÆþ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ÍÆµ¿¤â¤¢¤ë¡£¶âÍÆµ¿¼Ô¤¬¶µÃÄÂ¦¤Ë½¸ÃÄÆþÅÞ¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤âÁÜººÃæ¤À¤È¤¤¤¦¡£¶µÃÄ¤È¹ñÌ±¤ÎÎÏ¤Ïµ¿ÏÇ¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶µÃÄ¤Ï£²£³Æü¡¢ÂáÊá¤ò¼õ¤±¡ÖºÛÈ½½ê¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¸¬µõ¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡£º£¸å¤ÎÁÜºº¤äºÛÈ½¼êÂ³¤¤ËÀ¿¼Â¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¶µÃÄ¤Ø¤Î¿®Íê¤ò²óÉü¤Ç¤¤ë¤è¤¦ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤¹¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ»ö¾ðÄÌ¤Ï¡Ö´ÚÍÆµ¿¼Ô¤ÏÂ©»Ò¤È¤ÎÁÊ¾ÙÇÔÁÊ¡¢°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê½Æ·â»ö·ï¸å¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÎµìÅý°ì¶µ²ñ¤ÎÃÏ°ÌÄã²¼¤Ê¤É¡¢´íµ¡¤òÂÇ³«¤¹¤ë¤¿¤áÕú»á¤ËÀÜ¶á¤·¤¿¤È¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£µìÅý°ì¶µ²ñ¤Ë¤Ï¡Ø¹ñ²È¤Ï¶µÃÄ¤Ë¤è¤ê±¿±Ä¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¡Ù¤È¤¤¤¦àÀ¯¶µ°ìÃ×á¤Î¹Í¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Õú»á¤ÎÂçÅýÎÎÁª»þ¡¢´ÚÍÆµ¿¼Ô¤¬¡Ø»ä¤Î¶µ¤¨¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¸õÊä¤¬ÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆÃÊÌ¸¡»¡´±¤Ï¡¢´ÚÍÆµ¿¼Ô¤ÎµìÅý°ì¶µ²ñ¤¬ÕúÁ°À¯¸¢¤ÈÀ¯¶µ°ìÃ×¤ò¿Ê¤á¤¿¤È¸«¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñ²È¤Î°ìÂç»ö¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÅ°ÄìÁÜºº¤¹¤ë°Õ¸þ¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡Âç¤¤Ê¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤¿µìÅý°ì¶¨²ñ¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
