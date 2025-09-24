大相撲秋場所

大相撲秋場所（東京・両国国技館）は、連日熱戦が繰り広げられている。9日目が行われた22日の客席には、ド派手なメイク姿の著名人が目撃され、「青い唇の人がいる！」「すごい感性」と、ネット上は騒然となった。

西の花道寄りの溜席で、土俵を見つめていたのはアーティスト、ドラァグクイーンとして活動し、独創的な表現活動で知られるヴィヴィアン佐藤だった。縦縞のシャツを纏い、金髪で青色リップを塗った風貌。そのビジュアルは異彩を放っていた。

ABEMAの中継カメラで捉えられると、視聴者の目が釘付けに。ネット上では「青い唇の人がいる！」「青リップのオネエさん！？」「あのメイク、コスプレかと思ったw」「すごい感性」「チラチラ映ってて、目がいってしまう」「目立ちすぎる」といった声が寄せられていた。

ヴィヴィアン佐藤は「今日月曜は相撲砂被り席に居ます。テレビ中継で気になって相撲に集中出来なかったらごめんあそばせ〜w」と自身のXでも投稿していた。今場所はタレントのデヴィ夫人やアイドルグループV6のメンバーだった三宅健、タレントの勝俣州和らが会場で観戦。この日も有名人が土俵外を賑わせていた。



