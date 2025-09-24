「自宅ガレージに車を停めることができません」ご近所さんの迷惑駐車に何年も悩まされている女性

「何年もストレスです」――。そう悲痛な叫びを寄せたのは、近隣住民の路上駐車に悩む関西の60代女性。自宅ガレージに駐車するのも困難になっているという。（文：林加奈）

女性は次のように書いている。

「お向かいや斜め向かいのお宅が、家の前に車を停めることが多く、我が家のガレージに車の出し入れがとてもしづらいです」

「未だに解決していません。何年もストレスです」

これは確かに迷惑極まりない。

「何時間も停めていることもあって、その2軒ともが家の前に停めていると、もうウチのガレージに車を停めることができません。ムカつくので、私も家の前に車を停めて家に入りました」

こうした状況を見かねた女性は、近所の人にそれとなく話をしたようだ。

「唯一お向かいの奥さんだけは『すいません』と謝ってくれますが、向かいの旦那、斜め向かいの夫婦は悪びれもなくシレっとしてます」

と、一部の人を除いて反省の色はない様子。

「もう何年も前からそんな状態です。未だに解決していません。何年もストレスです」と、落胆した様子でつづっている。

近隣住民ということもあり、強く出るのは難しい。とはいえ、このまま女性が我慢し続け、日常の行動が制限されるのは避けたいところだ。何とか解決できるといいのだが。

