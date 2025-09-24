「囚人みたいな扱い」退勤時にポケットの裏地まで…ドラッグストアの厳しすぎる荷物検査にウンザリした女性

職場のルールや慣習に対して「それ、おかしくない？」と感じたことはないだろうか。愛媛県の50代女性は、ドラッグストアで働いていたときの理不尽なエピソードを寄せた。

「スタッフの帰り際にバックヤードで荷物検査。ポーチの中からポケットの裏地まで…男性に見られたくない物だってあるのに… 半世紀生きてきて、凄く嫌だった。」

出勤するたびに厳重な荷物検査が行われていた。女性は「疑われている」と感じ、「囚人みたいな扱い」に驚きを覚えたそう。商品の窃盗防止などの目的でやっていると思われるが、従業員を信頼してないと言わんばかりだ。（文：境井佑茉）

「有給休暇を店長が決める休みに入れられる」

神奈川県の50代女性は、有給休暇に関して不当だと感じていることがある。

「自分の有給休暇を店長が決める休みに入れられる。有給休暇は自分の希望日に使用できるはずなのにそれが出来ないのにびっくりしました。」

有給休暇の取得日は労働者の希望が尊重されるが、会社側に正当な理由があれば、日にち変更をお願いする時季変更権を行使できる。しかし、店長が勝手に休日を決めるのは時季変更権とは全く異なり、違法行為とみなされる可能性がある。

さらに、店長は自分の希望日に有給休暇を取っているのだという。これでは納得いくわけがない。女性も「おかしいですよね？」と呆れた様子で投稿を締めくくった。

※キャリコネニュースでは「職場で『それ、おかしくない？』と思った瞬間」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/05M7KBP7