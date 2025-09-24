朝田3姉妹の次女・蘭子を演じる河合優実（24）。彼女の出演シーンをすべて撮り終えた直後には前室でサプライズがあった。

「撮影最後の日、河合さんが『餃子が食べたい！』と口にしたことをきっかけに、急きょ、餃子パーティが開催されました。朝田3姉妹に加え、北村さんや高橋文哉さんも参加し、何種類もの餃子を宅配で取り寄せたとか。前室はにんにくの香りであふれたそうです」（前出・NHK関係者）

そんな河合は『あんぱん』出演者からの贈り物を宝物にしているという。制作関係者は言う。

「河合さんは、あるメディアの取材で今回の“推し”出演者に、ヤムおんちゃんを演じる阿部サダヲさんをあげていました。その理由が『ヤムおんちゃんは年齢不詳の役柄で最後までほとんど“老けメーク”をしなかったから』だとか。『不適切にもほどがある！』（TBS系）では父娘役で共演した2人の仲のよさがうかがえます。

実は『ふてほど』の撮影期間中に誕生日を迎えた河合さんに、阿部さんはお祝いとしてラジカセを贈っていたんです。すぐ聴けるようにと、山下達郎さんの『FORYOU』のカセットテープも同封したそうで、朝ドラ撮影時も彼女は気分を上げるため聴いていたといいます」

今回の河合の好演を見る限り、阿部のプレゼントは“適切”だったようだ。