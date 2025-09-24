ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（５３）がピックアップした話題を語る「Ｒｏｂｅｒｔｓ’ Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ」。今季の最終回は、大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）の今季を振り返りながら、ポストシーズン（ＰＳ）への期待を語った。

１９日のカーショーのレギュラーシーズン本拠地最終登板、胸が熱くなりました。

「ドジャースで１８年もの月日を経て、ドジャースタジアムで投げた最後の試合だ。非常に感動的な試合だった。カーショーが先発し、大谷が逆転弾を放ったことは、本当に特別な試合にふさわしい展開だった。これまでのドジャースはカーショーのチームだったが、カーショーから大谷にバトンが渡されたような試合だったね」

大谷は９月に入っても投打で大活躍していますが、３日の敵地・パイレーツ戦で体調不良で登板を急きょ回避したときはヒヤリとしました…。

「いや、あのときの彼の様子には非常に感銘を受けたよ。あの日、彼に『プレーできるか？』と聞いたら、『打つことはできる』と言い切った。チーム内の自分の重要性を理解しているので、投げられなくても打つことができるなら、勝つためにできる限りのことをすべきだと分かっている。この２年間、彼はその姿勢を私やチームメートに示してきた」

ドジャース２年目の大谷は今季、投手にも復帰しましたね。初めて間近で見た二刀流はいかがでした？

「今季は彼にとって驚異的なシーズンだった。投手と打者、どちらが優れているかさえ分からない。素晴らしい投手で打者。間違いなく最も価値のある選手だ。彼がポストシーズンで大きなことを成し遂げると期待している。今年、彼は歴史をつくるだろう」

ＰＳでは先発で起用することを明言されていますが、どんなことが起こるか分からないＰＳでは救援も可能性がゼロではないですよね？

「彼の闘争心と投球能力はどんな役割でも力を発揮すると思う。ワイルドカードシリーズで先発以外で投げるとは思わないが、勝ち進んでいけば何が起きてもおかしくないとは思っている。彼は先発以外でも投げられることはＷＢＣで分かっているからね。あの姿を見ることができたのは特別なことだった」

山本も９月は３登板連続で被安打１と調子を上げています！ ＰＳでも昨季同様先発の柱になりますよね？

「（先発１番手は）由伸とスネルのどちらかであるのは間違いない。由伸は素晴らしいシーズンを送っており、彼がローテの顔だと思っている」

もしかして、ＰＳは中４日で登板することもありますか？

「おそらくそれはないと思う。彼には少なくとも中５日の休みは確保するだろう」

今季もワールドシリーズを制覇して、美酒を飲んでください！

「優勝したら、私の（共同オーナーを務めるワイナリーでつくった）ワイン『Ｒｅｄ Ｓｔｉｔｃｈ』を開けるよ！」

◆ドジャースのＰＳ投手事情 先発は山本、スネルを軸に回る見込み。通常であれば最大３連戦のＰＳは４人で回すことが多い。現状は２本柱に大谷、カーショー、グラスノー、シーハンを加えた６人でローテを形成し、調子は上々で頭数はそろっているため、シーハンは救援に回る可能性が高い。一方で救援は勝ちパターンが確立されておらず不安定。カーショー、グラスノーが救援で登板する可能性もあり、あとがないワールドシリーズ（ＷＳ）であれば大谷が救援で登板する可能性もある。昨季のＷＳでは先発のビューラーが第５戦の９回に登板して試合を締めくくった。