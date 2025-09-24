自民党総裁選（１０月４日投開票）に立候補した小林鷹之元経済安全保障担当相（５０）、茂木敏充前幹事長（６９）、林芳正官房長官（６４）、高市早苗前経済安保相（６４）、小泉進次郎農相（４４）が２３日、党本部で共同記者会見と討論会を行った。

５候補は、派閥裏金問題に関与した議員を閣僚に起用することについて否定せず。政治不信払拭（ふっしょく）に向け、政治改革に踏み込んだ発言はほとんどなかった。

小林、林、高市の３氏は「裏金議員」の起用に「適材適所」を強調。茂木氏は「一度失敗したから二度と駄目という形ではない」と主張した。２０日の出馬会見で「解党的出直しが必要」と表明していた小泉氏は「地方組織や地元の有権者から信任を得ていることが大前提だ」と留保を付けて“容認”。党内融和を図るには、旧派閥に存在する裏金議員への気遣いは不可欠だ。幅広く議員票を獲得したいという狙いも透ける。

自公で成り立つ連立枠組についても配慮が見え隠れする。林氏は「安定した政権を築くという意味でも、連立拡大は目指すべき方向」と意欲。５人とも温度差はあるものの、拡大するべきとの考えで一致した。自公で衆院の過半数を割る現況では、自民党の総裁になっても、首班指名で敗れて首相になれない可能性がある。高市氏は時期についても「首相指名までに（拡大）できるよう精いっぱい努力したい」と前のめり。総理のイスのため、党内外へなりふり構わず気を使った格好だ。

また５候補は、物価高対策を巡っては小林氏が「首相就任後、速やかに指示を出す」。茂木氏は「早期に総合経済対策を立てて、補正予算を成立させたい」と述べた。林氏は参院選公約に掲げた現金給付を土台として「与野党で成案を得る努力をしたい」と言及した。