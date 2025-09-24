歴史的な猛暑の夏が過ぎ、熱い駅伝シーズンが到来する。学生３大駅伝は１０月１３日の出雲駅伝で開幕し、第２戦の全日本大学駅伝は１１月２日に実施。そして、最終戦の箱根駅伝は２０２６年１月２、３日に開かれる。昨季の箱根駅伝４位・早大は１５年ぶりの箱根路制覇へ、経験豊かな上級生に強力な新入生が加わり選手層が充実。前回箱根Ｖの青学大、同２位の駒大、同３位の国学院大、同５位の中大と今季は優勝を狙える戦力を持つチームが乱立し、目が離せない。

今季前半戦で鮮烈なインパクトを残した早大は、夏も勢いを落とさず強化に励んだ。８月は新潟・妙高高原で選抜メンバーの強化合宿を張った。主将の山口智規（４年）は「ストロングポイントとなる選手もいる。箱根もいけるんじゃないか、という雰囲気になっています」と自信をにじませた。

標高約６００メートルの競技場を使ったメイン練習では、前回５区２位で“山の名探偵”の異名を持つ工藤慎作（３年）らを筆頭に力強く走破。「箱根に照準を合わせて練習をしていく」と話す鈴木琉胤（るい、１年）、佐々木哲（１年）ら下級生も食らいついて足づくり。花田勝彦監督（５４）も「１年生は非常に勢いがあるので、チーム全体も頑張らないとっていう雰囲気になっている。（鈴木、佐々木は）出雲、全日本の２つの駅伝に出ながら箱根にどうやって合わせていくか」と手応え。

今春のトラックシーズンで躍進を遂げた。山口が６月の日本学生対校選手権（岡山）で１５００メートル、５０００メートルで２冠を果たすと、工藤は７月に学生世界一を決めるワールドユニバーシティゲームズ（ドイツ）ハーフマラソンで金メダル。７月の日本選手権（東京）は鈴木が５０００メートルで学生トップの１０位、佐々木が３０００メートル障害で３位に入った。

今年の箱根駅伝往路を走った５人全員が残り、期待の新人らの底上げも進む。総合４位だった今年の箱根駅伝後の１月３日。花田監督は「来年、優勝するぞ」と選手たちに力強い言葉をかけた。翌日のミーティングで「どうやって優勝したら良いんだろう」と山口主将が部員に問いかけるなど、箱根路制覇を現実目標として取り組む。早大は学生駅伝３冠を獲得した２０１０年度以来、タイトルはないが「全員が今のチームに対して全く満足することもない。まだまだできることはあるんじゃないかって考えながら取り組んでくれています」と主将。えんじ色のタスキが輝きを取り戻す季節が迫ってきた。（手島 莉子）