¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Û¸µ¶áÅ´¡¦º´¡¹ÌÚ¶³²ð»á¤ÎÊì¹»¡¦Çð¸¶¡Ê¤«¤¤¤Ð¤é¡Ë¡¢¥µ¥è¥Ê¥é¤Ç£³£·Ç¯¤Ö¤ê½©£¸¶¯
¢¡Ê¼¸Ë¸©Âç²ñ¡¡¢¦£³²óÀï¡¡Çð¸¶£µ¡ß¡½£´¼Ä»³»º¡ÊÌÀÀÐ¥È¡¼¥«¥í¡Ë
¡¡Ê¼¸ËÂç²ñ¤Î£³²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸µ¶áÅ´¡¦º´¡¹ÌÚ¶³²ð»á¤ÎÊì¹»¡¦Çð¸¶¡Ê¤«¤¤¤Ð¤é¡Ë¤¬¼Ä»³»º¤Ë¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤·¡¢£³£·Ç¯¤Ö¤ê¤Ë£¸¶¯¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡¡ÈÃ°ÇÈ¥À¡¼¥Ó¡¼¡É¤ò¥µ¥è¥Ê¥é¤ÇÀ©¤·¡¢Çð¸¶¥Ê¥¤¥ó¤¬°ìÀÆ¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡££´¡½£´¤Î£¹²ó£±»àÆóÎÝ¡¢Í··â¼ê¤Î°ìÎÝÁ÷µå¤¬¤½¤ì¡¢ÆóÎÝÁö¼Ô¤¬¥Û¡¼¥à¤ËÀ¸´Ô¡£¡Ö¥Á¡¼¥àÌÜÉ¸¤¬£¸¶¯¡£¤³¤Î°ì¾¡¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡×¤È²ÏÌîÃè´ÆÆÄ¡Ê£³£µ¡Ë¡££³£·Ç¯¤Ö¤ê£¸¶¯¤Î²÷µó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡Î¾¥Á¡¼¥à·×£²£²°ÂÂÇ¤ÎÍðÂÇÀï¤Ç¸÷¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼éÈ÷¡£º£Âç²ñ¤Ï¼ººö¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢¤³¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤Ë¼éÈ÷¤Î¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¡Ö¸·¤·¤¯¡¢¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ë¼éÈ÷Îý½¬¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼ç¾¤ÎÂÎ©ÏËÃæ·ø¼ê¡Ê£²Ç¯¡Ë¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÌµ¼ººö¤Ç¡¢¾¡Íø¤ò¤¿¤°¤ê´ó¤»¤¿¡£
¡¡³Ø¹»¤¬¤¢¤ëÃ°ÇÈ»ÔÇð¸¶Ä®¤Ï£··î£³£°Æü¡¢°ì»þ¡¢¹ñÆâ¤Î´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¹âµ¤²¹¤Î£´£±¡¦£²ÅÙ¤òµÏ¿¡£¤½¤ÎÆü¤ÏÉô³è¶Ø»ß¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¸·¤·¤¤²Æ¤Ë¤â¥Ê¥¤¥ó¤ÏÊ³Æ®¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÈ¾Æü¤ÇÀÚ¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î²Æ¤Ï¸á¸å¤â¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢¤è¤¯Îý½¬¤·¤¿¡×¤È»Ø´ø´±¡££¶£±Ç¯¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÁÏÎ©£±£²£¸Ç¯¤ÎÅÁÅý¹»¡£²÷¿Ê·â¤Ï¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡£¡ÊÀ¥Àî¡¡Éö²Ö¡Ë