プロ野球セ・リーグは23日、各地で3試合が行われました。

2位DeNAは首位阪神と対戦。2回、筒香嘉智選手の18号ソロで先制すると、同点の5回には桑原将志選手のタイムリーで勝ち越しますが、6回に追いつかれ、そのまま延長戦に突入。11回には満塁の好機をつくるも得点奪えず。2-2の引き分けで試合終了となりました。敗れた阪神は、及川雅貴投手が17試合連続ホールドを記録し、指揮官の藤川球児監督が持つプロ野球記録に並びました。

5位広島は3位巨人に完封勝利。初回、末包昇大選手の2点タイムリーで先制すると、続く2回には中村奨成選手の第9号2ランが飛び出し、序盤から好スタート。投げては先発の玉村昇悟投手が6回無失点の好投をみせ、6勝目をあげました。敗れた巨人は戸郷翔征投手が4回4失点9敗目です。

4位中日は6位ヤクルトに完封勝利。4回に上林誠知選手の17号2ランで先制すると、9回には細川成也選手の18号ソロでダメ押しします。投げては先発マラー投手が6回途中無失点で4勝目。守護神・松山晋也投手が44セーブ目を上げ、リーグトップの巨人・マルティネス投手に並びました。

この日の結果により順位変動はなし。2位争いをするDeNAと巨人の差が2.5ゲーム差に開きました。

一方、各地で高卒ルーキーの「プロ初」が記録。広島対巨人の一戦では、花咲徳栄高出身の巨人ドラフト1位・石塚裕惺選手が代打からプロ初ヒットをマークします。

千葉学芸高出身の広島ドラフト5位・菊地ハルン投手は、5点リードの9回にプロ初登板し、3者凡退で1回無失点のデビュー。

中日対ヤクルトの一戦では、桐光学園高出身の中日のドラフト3位・森駿太選手が、7番サードでスタメン出場し、2打席目にプロ初ヒットを放ちました。

◇23日のセ・リーグ結果

◆DeNA 2-2 阪神

本塁打【DeNA】筒香嘉智18号【阪神】大山悠輔12号

◆広島 5-0 巨人

勝利投手【広島】玉村昇悟(6勝8敗)

敗戦投手【巨人】戸郷翔征(7勝9敗)

本塁打【広島】中村奨成9号

◆中日 3-0 ヤクルト勝利投手【中日】マラー(4勝8敗)敗戦投手【ヤクルト】下川隼佑(1勝1敗)セーブ【中日】松山晋也(0勝1敗44S)本塁打【中日】上林誠知17号、細川成也18号