『25時、赤坂でSeason2』駒木根葵汰＆新原泰佑、“幸せキス”にキュン 恋人になった2人のイチャイチャシーンをアピール
俳優の駒木根葵汰、新原泰佑がこのほど、都内で行われた水ドラ25『25時、赤坂で Season2』(毎週水曜 深1：00)記者会見に登場した。
【写真】駒木根葵汰、新原泰佑との幸せキスシーンを公開
原作は『on BLUE』（祥伝社）で連載中の夏野寛子氏による同名コミック。2024年4月期に実写ドラマ化されると、国内のみならず海外でも話題を呼んだ、芸能界が舞台の俳優同士が紡ぐ甘く切ないラブストーリーの続編。前作に引き続き、駒木根と新原がW出演を務め、人気俳優の羽山麻水を駒木根、羽山の恋人で俳優・白崎由岐を新原が演じる。
駒木根は、続編決定の知らせを聞いたときを振り返り「素直にうれしかった」と笑顔。「やっぱりSeason2ができるということ自体、簡単なことではないですし、自分たちだけではなく、見てくださった視聴者の皆さんがずっと応援してくださった結果だと思っています」と感謝した。一方新原も「皆さんが本当にこの作品を愛してくださったからこそできると思いますし、続編を長らくお待たせしてしまったので、やっと発表できてうれしい気持ちです」とファンへ呼びかけた。
ドラマの場面カットとともに撮影エピソードを語る際には、駒木根と新原がそれぞれキス寸前のシーンと、2人が一緒に寝ているキュンシーンを紹介。新原は「前作で恋人として2人が結ばれたその後を描いているので、2人の生活感だったりとか距離感がより縮まっていく様子が見られると思います」と話す。
駒木根は「個人的にはキュンシーンだけじゃなくて、グッと苦しくなるシーンも魅力だと思います。バランスが絶妙で、そこを見たうえでのキュンがより引き立つんじゃないかなと思います」とアピール。
そして新原は「キスしているときとか幸せそうでキュンキュンしますよ（笑）」とにんまり。「前作ではどちらが苦しい状態でキスをしていたりするので、Season2はハートフルにイチャイチャしているシーンもあって、楽しく見られると思います！」と呼びかけた。
会見には宇佐卓真（ONSENSE）、南雲奨馬、夏生大湖も登場した。
