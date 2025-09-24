超偏屈な問題医・牧野（松下洸平）、カムバック 今夜放送『放課後カルテ2025秋』見どころ
俳優でシンガー・ソングライターの松下洸平が主演を務める日本テレビ系スペシャルドラマ『放課後カルテ2025秋』が、きょう24日午後9時から放送される。
【場面写真】諸林めいを心配する松下洸平
原作は、日生マユ氏の同名漫画（講談社『BE・LOVE』所載）。2024年10月期に放送された連続ドラマでは、東多摩第八小学校を舞台に、文句ばかりで口も態度も大きい小児科医・牧野（松下）が、その観察眼で“言葉にできないSOS”を見抜き、未来に向かう子どもたちの背中を押す保健室ヒューマンドラマが描かれた。
大学病院から東多摩第八小学校に出向し、保健室の先生として児童のさまざまな病とその心に寄り添ってきた小児科医の牧野。学校を離れてからも、地域のために始めた「健康相談会」を通して、中学生になった生徒たちや、新たに小学１年生の担任になった篠谷（森川葵）をはじめとする教師たちとの交流は続いていた。無愛想で、言葉や態度が悪いのも相変わらずだった。
ある日、牧野のもとに白血病が再々発した愛莉（松岡夏輝）がやってくる。治療のつらさから逃げたいだけでなく、生きる意味を見出せず自暴自棄になった愛莉を前にして、牧野は言葉をかけることができない。それでも医局長・高崎（田辺誠一）たちのアドバイスを受けながら、どうしたら彼女が前向きに生きられるかを考える。
中学生になった羽菜（小西希帆）は、かつて自分を救ってくれた一希（上田琳斗）の様子がどこかおかしいことが気になるが、一希は何も話してくれない。一方、心臓病の手術を無事に終え、2年生になった直明（土屋陽翔）は、牧野のもとで定期検査を継続中。ある時直明は、１年生の澪（諸林めい）がみんなに「無視してる」と言われていることが気になる。
