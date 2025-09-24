

島田慎二（しまだ・しんじ）／1970年、新潟県生まれ。日本大学卒業後、マップ・インターナショナル（現エイチ・アイ・エス）入社。2012年千葉ジェッツ運営会社ASPE社長、 2016年Bリーグ理事、2017年Bリーグ副理事長に就任。 2020年に千葉ジェッツを離れ、Bリーグチェアマンに就任（撮影：今井康一）

全国で次々と誕生するスタジアム・アリーナ。建設ラッシュを大きく後押ししたのが、プロバスケットボールのBリーグが2021年に掲げた「夢のアリーナ」構想だ。

Bリーグは、2026〜2027年シーズンから競技成績による昇降格を廃止。一方で収容人数5000席以上かつVIP席などを併設するホームアリーナを確保することを、トップカテゴリー「Bプレミア」への参入条件の1つとした。狙いとして掲げるのは「クラブ・アリーナを軸とした地域の発展」だ。

ただ、建設費高騰や資金調達の難航により、計画に狂いが生じる事例も現れている。多くは税金が投じられる可能性があることから、住民の反対運動や議会での論争に発展しているケースもある。

こうした状況を、アリーナ構想の旗振り役はどうみているのか。Bリーグの島田慎二チェアマンに、構想を打ち出した背景や、現状への問題意識をたずねた。

構想を打ち出した当初は非難轟々だった

――全国でアリーナの新設計画が相次いでいます。

4年前、アリーナの確保や、入場者数などの領域で結果を出さないと上のカテゴリーに入れないという、世界で初めての構想を宣言した。当時はコロナ禍だったうえに、東京オリンピックに関連してハコモノ批判が起きていたこともあり、非難轟々だった。

だが、結果的には建設中、計画しているものも含めて、アリーナは当時想像もできなかった数になった。

――一定の基準を満たすアリーナの確保をBプレミアへの参入条件としたのは、なぜでしょうか。

「体育館ではなくアリーナ」ということだ。現状では、普通の体育館で多くのお金と時間をかけて席を組んだり天井にビジョンをつるしたりしているが、奥の席は試合も見づらいなどの限界がある。

それではバスケットボールがメジャースポーツとして、野球やサッカーに追いつくのは難しい。人気やプレゼンスの向上と会場（の大きさやスペック）には因果関係がある。アリーナはどこからでも、プレーやコンサートのパフォーマンスが見やすい作りだ。広いコンコースで飲食やグッズ販売をするなど、楽しい空間に仕立て上げられる。

――想定を上回る数のアリーナが整備されることになった理由をどうみていますか。

社会的大義をうたってきたことだ。メジャーなスポーツでもないのに、何百億円もかかるものを作ってくれと言ったところで見向きもされない。どういうメッセージを伝えていくことが重要なのかを考えた。

地域活性化に資することがBリーグの理念で、クラブが人気になればその地域も潤う。そこに足りなかったのがアリーナだ。



バスケの試合を開催するだけでなく、コンサートやイベントを誘致することで、周辺の公共交通機関や宿泊施設、飲食店にお金が落ちる。地域の一体感の醸成、スポーツに触れる機会の創出につながり、アリーナ自体を防災拠点としても活用できる。体育館をまた体育館にするよりも、アリーナにしたほうが経済効果は高い、という流れを作ったこと。これが今回のアリーナプロジェクトが成功した理由だ。

持続性の問題も含めて責任は一定ある

――Bリーグはアリーナの「旗振り役」でありながら、各地のアリーナ計画に事業者として関与しているわけではないため、コストやリスクを直接的には負いません。

少なくとも、アリーナをこれだけ全国的に増やすムーブメントを起こしたのは紛れもなくBリーグなので、持続性の問題も含めて責任は一定あると思っている。Bリーグの試合日以外をどう埋めるかについて、現状のように傍観しているだけでは万が一うまく機能していない地域が出てきたときに、アリーナ建設の是非みたいな話に発展してしまう可能性もある。

責任を果たすために準備していることがある。1つはグローバル戦略だ。バスケットボールは、プロリーグと競技者の数が世界で最も多い人気スポーツだ。インバウンドの方たちがBリーグの会場に足を運んでもらえるよう、海外でプロモーションしたり、イベントを誘致したりする。これは国内の人口減少に対する備えにもなる。

――さいたま市など、計画策定段階で住民にアリーナ建設が十分周知されず、困惑が広がっている事例もあります。

そうした問題は時折起きている。新しい体育館の計画を市民が早くから理解していて、途中で、Bリーグのクラブに使ってもらったら盛り上がるとか、アリーナにしたほうがいいんじゃないかと判断が変わった場合だ。

それを市民に対して説明しなければいけない。各クラブが地域で開くシンポジウムには私も行っているが、1回伝えても、その情報をみんながキャッチしているわけではないので、繰り返し伝えていくことが大事だ。たとえ「アリーナはNO」という結果になったとしても、だ。

そういう感度やノウハウが低いときはあったが、今はクラブやオーナー間、自治体の間で横連携しており、住民に対しての情報開示の重要性はもうスタンダードとして認識され、自主的にしっかりできている。

アリーナの持続的運営に向けて準備しているというもう1つの取り組みや、千葉ジェッツ社長時代と現在との状況の変化などについて聞いた本記事の詳報版は、東洋経済オンライン有料版記事「〈アリーナラッシュの仕掛け人に聞く〉Bリーグの島田チェアマンが激白…｢アリーナは想像しなかった数に｣｢ムーブメントを起こした責任はある｣」でご覧いただけます。

（田中 理瑛 ： 東洋経済 記者）