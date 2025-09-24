

筆者初めての「タイミー」は皿洗い。簡単だと思ったのだが……。 ＊写真はイメージ（写真：ソライロ / PIXTA）

病をきっかけに生活を一新しようと、スキマバイトサービス「タイミー」を始めた52歳筆者。ラーメン店、清掃会社、小売店など多彩な現場で奮闘する中で、筆者が見出したものとは――。

きっかけは「将来への危機感」

ライターとして締め切りに追われるストレスと昼夜逆転の生活。そして長年の食生活の乱れ……。そんなツケが回ってきたのが、昨年51歳のとき。突然の病に襲われ、緊急入院したのだ。幸い、すぐに退院できたものの、「もうこの生活は続けられない」と強い危機感を抱いた。

退院後は思い切って暮らしをリセット。いい加減な食生活を改め、アルコールをほぼやめ、午前0時までに就寝する生活へと一変させた。

残る課題は、運動習慣。ジム通いを考えたが、会費が値上がりしていて高い。勢い、入会しても幽霊会員になることは目に見えている。

そんな折、ふと目に留まったのがTBSの情報番組『がっちりマンデー!!』。タクシーアプリ「GO」の川鍋一朗会長がスキマバイト「タイミー」を通じて、居酒屋バイトに挑戦する姿を見て、「これだ！」と思った。

週に1、2回でもいい。バイトで数時間働けば、運動にもなるし、お金にもなる。ジムの代わりにもなる。

早速、「タイミー」のアプリをダウンロードし、近隣の募集をチェックした。記念すべき初バイトは、時給1200円の、ラーメン店での洗い場の仕事だった。

改めてタイミーとは、履歴書提出や面接なしで、アプリに掲載された求人に“先着順”で応募できるマッチングシステムのこと。終業後に即入金されるのも魅力の一つだ。

私がラーメン店に応募したのは、募集時の「未経験大歓迎！」に魅かれたから。「簡単な仕事なので誰でもできます」「優しく丁寧に教えます」の文言にも安心感を抱き、飲食店は初めてながら門を叩くことにした。

50年生きていても、やはり未経験の仕事は緊張するものだ。「下見をするべし」と前日、店の前まで行った。店員の様子や服装など横目でチラ見しながら、店の前を往復する姿は完全に不審者であった。

どんぶりもろくに洗えない体たらくぶり

当日は気合いが前のめって、10分前にごあいさつ。「タイミーから来ました！ 本日はよろしくお願いします！」と緊張のあまり声が裏返る私に、「じゃあ、そこにあるユニフォームに着替えて」と、テンション低めの女性店員。東南アジア出身の方で、リーダーを任されているようだ。

身支度を整えると、今度は男性店員が作業の流れや食器洗浄機の使い方を教えてくれた。昼どきで忙しいのか、教え方はざっくり。募集時の「優しく丁寧」はどこへやら。

そうこうしているうちに、ラーメンどんぶりが山のように積み上がった。油ギトギトゆえ、洗浄機に入れる前の予洗いを大真面目にやっていると、先の女性リーダーがつかつかと私のもとにやってきた。

「そんなスピードじゃ、どんぶりが溜まっちゃうよ！ 遅いよ！」

「すみません！」と平謝りしながら、予洗いもそこそこに倍の速度で洗浄機に突っ込むと、順調に新しいどんぶりが量産されていった。今どきの洗浄機の威力に感心しつつ、なんとかコツを得たのもつかの間、スルリと指先から何かが落ちた。

餃子の皿だ。ガッシャーンという響きとともに、飛び散る破片。「申し訳ありません！」と再び平身低頭の私に、男性店員が奥から走ってきた。ヤバい、怒られる。

「僕もよくやりますから、気にしないでくださいね」

店員はそう言うと、あっという間に破片を片付け、定位置に戻っていった。「ああ、募集要項にあった“優しい”は本当だったんだ」と、泣きそうになったところで3時間の初バイトは終了。病み上がりの体力不足もあって、膝がガクガクと笑っていた。

飲食店は素人が容易に手を出せるものじゃない。音を上げた私が次に挑戦したのは、オフィス清掃の仕事だった。

朝の2時間だけ、デスクの拭き掃除をするという、虚弱体質の私にはもってこいの仕事。大企業のオフィスだけに綺麗で汚れもほぼない。

「清掃会社の社員が非常に優しい」と先輩タイミー（ワーカー）からの評価やレビュー（終業後の感想コメント）も素晴らしく、募集が出ると秒速で埋まる人気求人でもあった。

運よくこの仕事をゲットできた私は、清掃会社の先輩社員ともウマが合った。

「毎朝入ってくれたら助かるなぁ」とお世辞でも嬉しい言葉を伝えてくれる先輩社員。ついには、「ウチの会社と直接契約して働きませんか？」とオファーまでいただいた。

「おお、これがスカウトか！」と浮き足だったが、最終的には「タイミーの自由さ」を優先して丁重にお断りした。

会社としても、毎日人が入れ替わるタイミーよりも、定期的に働いてくれる直接雇用のほうが何かと都合がよいのだろう。タイミーは採用（出会い）の場にもなっているのかもしれない、とその時、初めて知った。

超人気求人がまさかの地獄バイト

初スカウトに気をよくした私は、「自分は結構、どんな仕事もこなせるのでは？」と悦に入っていた。これからは本業を複数持つ「マルチプル・ワーカー」になるのもいい。妙な全能感に浸っていた。

そんなときに見つけたのが、とある小売店の品出しの仕事。タイミーのワーカーたちからの評価が高く、「社員が優しく指示してくれた」「温かい雰囲気だった」とどれも最高レベルのコメント。やはり秒で埋まる超人気求人だったが、たまたま出た“空き”に滑り込むことができた。

どれだけいい職場なのかと心躍らせ、店に入ると、苦虫を噛み潰したような表情の女性社員が現れた。

「あなたたち、今日、初めて？」

女性社員はぶっきらぼうに、私ともう一人のタイミーさん（女性）に向かって言い放った。

「はい」と答えると、「じゃあ、やり方説明するからよく聞いて」と万事につけ、言葉がキツイ。タイミーに何か恨みでもあるのか、その後も我々への当たりが厳しく、「段ボールの置き方が悪い」「そんなこともわからないのか」と、一挙手一投足にケチをつけられる始末。

4時間の勤務が終わりのない無間地獄のようだった。ちなみに時給も東京都の最低賃金。一緒に働いたタイミー仲間が終業後、「私、正直にレビュー書きます」「タイミーのカスタマーサポートにもクレーム言います！」と、鼻息を荒くしていた。

「一緒にクレーム言いましょうよ」と強く誘われたが、もう声を上げる元気もなかった。「自分はどんな仕事もこなせるかも」などと全能感に浸っていた心は、一瞬にしてしぼんだ。

とんだ災難だったが、こうしたケースは稀だ。大半の職場では新人タイミーにも優しく接してくれた。背景には「ワーカーのレビューを気にする事情」もあるのだろう。ひとたび、ワーカーからマイナスの評価やレビューがつけば、応募者が減るリスクがあるからだ。

あるとき、「社員に『キミ、居る意味あるの？』と言われて傷ついた」「業務中、男性社員からストーカーのようにしつこくついて回られた」などのコメントを見つけて、縮み上がったことがある。そうした負のコメントが並ぶ求人には応募を避ける。それが人情というものだ。

“その場限り”だからこそ尊い

タイミーを始めて7カ月。新商品を試して評価するモニターの仕事や、研修会場で受講者の案内をする仕事など多彩な仕事に出会った。

誰も通らない「裏口」で客の誘導をするという、謎の仕事もあった。人っ子一人いないのでイナバウアーのポーズや欽ちゃん走りをして時間をつぶしたが、1分しか経っていなくて驚愕した。

職場で出会ったタイミーさんとの“その場限り”の交流も楽しい。出勤前の2時間だけ副業しているというツワモノ会社員や、絶対にお金に困っていないであろう、港区在住のセレブ主婦。「株で大損こいたんだよね」と、苦笑いする定年男性……。

40、50代の「タイミーおじさん」とご一緒する機会も多い（かくいう私もタイミーおばさんだが）。とくに気が合ったのが、自称「クラシックの音楽家」の50代男性。優しすぎて、この過酷な資本主義社会では相当生きにくそうな雰囲気だ。

音楽だけでは食べていけず、デリバリーの仕事とタイミーを併用していると言っていた。別れ際、二度と会うことのない「じゃあ、また！」のあいさつが切なく響いた。

50代以上にスキマバイトを勧めたい理由

運動不足解消のつもりが、得たものは想像以上だった。体だけでなく、脳が若返った気がするのだ。

50代にもなると、人から指示されることも怒られることも減ってくる。だが、タイミーとして新しい職場に入れば、右も左もわからない新人となる。毎日がビギナーだ。

そこで自分の子どもぐらいの、20代の社員やバイトリーダーから仕事を教わり、指示を受ける経験はとても新鮮で面白い。凝り固まった頭がほぐれていくようだ。

最近では、大手企業の部長や役員が現場感覚を取り戻すため、匿名でタイミーに挑戦するケースもあると聞く。ならばいっそ、管理職研修やハラスメント研修にスキマバイトを取り入れるのはどうだろうか。

自分が何者でもない、「ただの中高年の新人タイミー」として見知らぬ職場に入ったら、どう扱われるのか。座学よりもよほど身に染みて学べるというものだ。

多種多様な仕事を経験したことで、自分の「好き」や「向き・不向き」を改めて知れたことも収穫だった。店舗での品出しのような、黙々と行う作業が向いていると思ったら大間違い。人と触れ合う仕事のほうが好きだし、向いていることもわかった。

とくにお祭りイベントのサポートや、セミナーの司会の仕事があると胸が躍る。50代で「実は場を盛り上げる仕事が好き」だと気づいたのは遅いかもしれないが、それでもこの先の希望になった。

「50代からでもまだ見ぬ新しい自分を発見できる」――。まさかスキマバイトが第二の人生の道を照らしてくれるとは、思ってもみなかった。

（伯耆原 良子 ： ライター、コラムニスト）