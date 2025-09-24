退職金は超破格の「159億円」とも レッドブルのホーナー前代表が正式退社「光栄なことで特権でもあった」
ホーナーはどんな形でサーキットに戻ってくるのか(C)Getty Images
レッドブルのチーム代表を更迭されたクリスチャン・ホーナー氏が9月21日付で正式に退社した。解任発表があったのは7月9日で、その後も身分上はチームに所属していた。
『Daily Mail』や『The Times』といった英メディアによると、退職金として8000万ポンド（約159億円）が本人に支払われるという。一方、英テレビ局の『BBC』は5000万ポンドと報じている。ホーナー氏は2030年末までの雇用契約をチームと交わしていたが、契約満了時までに受け取るはずの金額よりも少ないという。
同氏はチームのウェブサイトを通じて「レッドブルレーシングを率いることは光栄なことで特権でもあった。2005年にチームをスタートさせた時、これからの道のり、チャンピオンシップ、レース、人々、そして数々の思い出を想像することは誰にもできなかった。チームとして記録を破り、誰も不可能だと信じていなかった高みに到達できたことを、私は心から誇りに思う」とコメントした。
昨年2月に女性従業員に対するセクシャルハラスメント疑惑が浮上し、法廷では罪に問われることはなかったが、チームの屋台骨を揺るがす事態にもなり、その後はマシン開発のリーダーだったエイドリアン・ニューウェイ氏ら主要人物が次々とチームを離脱。圧倒な速さを見せていたマシンも苦戦が目立ち、4連覇を果たしていたマックス・フェルスタッペンもマクラーレン勢に太刀打ちできないことも。
ホーナー氏が解任される前の今季の前半は第3戦日本GP、第7戦エミリアロマーニャGP（イタリア・イモラ）の2勝にとどまっていたが、ローラン・メキース新代表になってから盛り返し9月に入ってイタリアGP、前戦アゼルバイジャンGPと2連勝を挙げた。第3戦からレッドブルに加入した角田裕毅もアゼルバイジャンGPで今季自己最高位の6位入賞を果たした。
機密漏えいを防ぐために一定期間の休息期間を設ける「ガーデニング休暇」で仮にF1復帰した場合は来季から。チームの株式とレース運営を統括する全権を掌握したいとも考えているようで、新たなターゲットとして交友が深いフラビオ・ブリアトーレ氏が率いるアルピーヌや、ホンダを新たなパートナーに迎えて来季を戦うアストンマーティンが考えられるという。
もともと自身はレーシングドライバーでトムスGBで英国F3に参戦したこともあり、自身が設立したアーデンインターナショナルで国際F3000にステップアップした経歴の持ち主。実業家としての才能もあり、今後の動向が気になるところだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]