「尊敬」田中希実をアシストした25歳美人ランナー「特別な瞬間」公開　「誰かのために。それだけで力が…」【東京世界陸上】

女子5000メートル予選で先頭集団を引っ張った山本有真(C)Getty Images

「東京2025世界陸上」（東京・国立競技場）の女子5000メートルに出場した山本有真が、9月24日までに自身のインスタグラムを更新。同種目の日本記録を持つ田中希実とともに走った同18日の予選を、「誰かのために。誰かと一緒に頑張る。それだけで、不思議なくらい内側から力が湧いてくる」などと振り返った。

【写真】凛とした表情が美しい…レース前に集中力を高める山本有真をチェック

山本は予選1組でスタートから集団を引っ張り、その後ろに田中がつける形でレースは中盤まで進んだ。前日に自己記録（15分12秒97）更新を見据えた上で、ペースメーカーを買って出ることを田中に明言。それを実行する力走だった。

最終的に14分47秒14をマークして、自身4大会連続の決勝進出を決めた田中の裏で、山本は15分36秒29の組18着で予選敗退。そんな対照的な結果だった2人が、レース後に熱い抱擁を交わして、SNS上では「これぞチームジャパン」と感動を呼んだ。

山本はインスタグラムに田中との写真を複数枚に渡って公開。文面には「1人だったらきっと怖かったはずなのに、気づけば怖さより楽しみの方が大きくなっていました」と心境をつづった。