◆パ・リーグ 日本ハム０―７楽天（２３日・エスコンＦ）

日本ハム・宮西尚生投手（４０）が、５回に登板し、通算９００試合登板を達成した。プロ野球史上４人目の快挙。１死一、二塁からの登板で四球、犠飛で１点を失って降板したが、新庄監督から記念プレートを受け取り、スタンドへ深く頭を下げた。

＊＊＊＊＊＊＊

宮西には、新庄監督からの忘れられない言葉がある。５月１０日の楽天戦（エスコン）で中日・岩瀬に並ぶ８７９試合連続救援登板を果たした後、指揮官からダイレクトメッセージで、「一番大事なのは、いい場面で投げさせて経験させてあげること。将来、指導者になった時にはそういう風にしてあげて」と言葉をもらった。

昨年１０月１４日のＣＳ第１ステージ第３戦（対ロッテ・エスコン）。抑えれば突破が決まる３点リードの９回を任された。シーズン０セーブの左腕は、「衝撃だった」と振り返るが、３者凡退に抑え、「あれがすごく気持ちよかったし、今季のモチベーションにつながった」と振り返る。プロ１８年目４０歳の鉄腕は、「長くやっていると勝手に責任を背負い込んでしんどくなる。その中で監督の言葉はグッとくるし、本当に勉強になる。感謝している」。指揮官との絆が大記録を後押しした。（日本ハム担当・川上 晴輝）