Ｊ２ジュビロ磐田は２３日、ホーム・大宮戦（２７日）に向けて、静岡県磐田市のヤマハ大久保グラウンドで公開練習を行った。前節（２０日）の藤枝戦を１―２で落とし、プレーオフ圏外の７位に後退。大宮は現在８位で、昇格を争うライバルだけに負けられない。

注目は磐田Ｕ―１８から昇格して１年目のＭＦ川合徳孟（１８）だ。８月末にＵ―２２日本代表に選ばれ、ミャンマーで行われたＵ２３アジアカップ予選に出場。背番号１０を任され、クウェート戦で３得点と爆発した。

今月１１日に帰国し、１３日の今治戦で途中出場。「それほど時差がなかったので、体調はよかった」とタフさを見せ、２０日の藤枝戦も１点を追う後半３３分に出場。惜しいミドルシュートを放った。「代表の試合で点を取れたことで、ゴールへの感覚がつかめた。シュートに対する意識も強くなりました」と収穫を口にした。

ミャンマーでは、ジュニアユース時代からの先輩にあたるＦＷ後藤啓介（２０、シントトロイデン）と共闘。「ジュビロを昇格させろよ」と激励された。磐田を指揮するジョン・ハッチンソン監督も「ワクワクする才能の持ち主」と高く評価している。伸び盛りの１８歳は「チームを勢いづけるプレーを見せたい」と大宮戦を見据えた。（里見 祐司）