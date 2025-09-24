◇セ・リーグ 広島5―0巨人（2025年9月23日 マツダ）

【佐々岡真司 視点】高卒1年目でプロ初登板した菊地が緊張を感じさせることなく、9回1イニングを3者凡退に抑えた。直球で、ストライク先行で押していけたのは大したもの。プロの第一歩で、心の強さを見せた。まだまだ伸びしろを感じさせる。走者を背負っての投球など、今後いろいろ経験しながら技術を高めていってほしい。

Bクラスが確定し、新井監督は若手にチャンスを与えながら2、3年後も見据えて戦っている。おそらく菊地の起用が決まったのは5点差になったタイミング。8回の代打・前川の適時二塁打は、アピールに加え、菊地の出番をつくった意味でも価値があった。

デビュー2戦目の清水は零封リレーを演出した。先発の玉村がさほど調子が良くない中で、この日一番自信のあるカットボール系を軸に粘り強くリードした。5回2死満塁で泉口を三振に仕留めたのも、この球だった。

残り5試合も、若手は投打とも一打席一打席が勝負。良い競争をしながら、アピールにつなげてほしい。 （スポニチ本紙評論家）