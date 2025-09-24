¹Åç¡¦ÃæÂ¼¾©À®¡¡¼«¿È½é2·åËÜÎÝÂÇ¤Ë²¦¼ê!¡¡9»î¹ç¤Ö¤êÌÔÂÇ¾Þ¤Ç¼ã¸ñÂÇÀþ¤±¤ó°ú¡Ö¼ã¤¤ÎÏ¤ÇÇ®¤¤»î¹ç¤ò¡×
¡¡¹Åç¡¦ÃæÂ¼¾©À®³°Ìî¼ê¡Ê26¡Ë¤¬23Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Ç9¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢¼«¿È½é¤Î2·åËÜÎÝÂÇ¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£½é²ó¤Îº¸ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¡¢5²ó¤ÎÅê¼ê¶¯½±¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤È¹ç¤ï¤»¡¢9»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÌÔÂÇ¾Þ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï20Æü¤Ëº£µ¨¤Î4°Ì°Ê²¼¤¬³ÎÄê¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó9Áª¼ê¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤¬24¡¦6ºÐ¤È¼ã¼êµ¯ÍÑ¤Ë¥·¥Õ¥È¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿Ãæ¤ÇÂÇÀþ¤ò¤±¤ó°ú¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢ÇÔ¤ò¡Ö5¡×¤Ç»ß¤á¤ë²÷¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡B¥¯¥é¥¹¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤â¡¢1¾¡¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ë¤¤¤¯µ¤»ý¤Á¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£ÀÚ¤ê¹þ¤ßÂâÄ¹¤ÎÃæÂ¼¾©¤¬¼ã¥´¥¤ÂÇÀþ¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¡£2¡½0¤Î2²ó2»à°ìÎÝ¤«¤é¸Í¶¿¤ÎÆâ³Ñ¹â¤á145¥¥í¤ò´°àú¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢º¸ÍãÀÊ¤Ø9¹æ2¥é¥ó¡£½øÈ×¤«¤éÁê¼ê¥¨¡¼¥¹¤ò¹¶¤áÎ©¤Æ¡¢Ï¢ÇÔÃæ¤Î·ù¤Ê¥à¡¼¥É¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤ËÆþ¤êÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤¤¥³¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤ì¤¬¡Ê¥Õ¥¡¥¦¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ë¡ËÀÚ¤ì¤º¤Ë¡¢Èô¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ï8·î28Æü¤Îµð¿ÍÀï°ÊÍè¤Î°ìÈ¯¤À¤Ã¤¿¡£Æâ³Ñ¤Î¸·¤·¤¤¥³¡¼¥¹¤Îµå¤ò¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¡£¶¯°ú¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤º¤Ë±¿¤ó¤ÀÇ¼ÆÀ¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¡¢2·åËÜÎÝÂÇ¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£¿·°æ´ÆÆÄ¤«¤é¤â¡Ö¤¢¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ï¸«»ö¡£¤¢¤¢¤¤¤¦ÂÇµå¤òÂÇ¤Ä¤Î¤Ïµ»½Ñ¤¬¤¤¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤ËÜÎÝÂÇ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾Î¤¨¤é¤ì¤¿¡£ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Î3²ó¤ËÃæ·ø¤Î¼éÈ÷¤Ë½¢¤¯ºÝ¤Ë¤Ï¡¢±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¾©À®¥³¡¼¥ë¤Ë±þ¤¨¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¿¼¡¹¤È°ìÎé¡£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢È©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥¿¥á¥ó9Áª¼ê¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï24¡¦6ºÐ¡£¼ã¼ê¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¸åÈ¾Àï¤ÏÏ¢Æü¥¹¥¿¥á¥ó¤òÄ¥¤ë26ºÐ¤«¤é¤ÏÉ÷³Ê¤âÉº¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤¬¡¢¼«¤é¤òÐíâ×¡Ê¤Õ¤«¤ó¡Ë¤·¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÀ®Ä¹¤Î°ì°ø¤À¡£
¡¡¡ÖÃ¯¤¬1·³¤Ë¤¤¤è¤¦¤È¡¢º£Ç¯¤Ï¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¼«Ê¬¤è¤ê¡Ë¼ã¤¤»Ò¤¬Íè¤¿¤«¤é¤Ã¤Æ¡¢ÊÌ¤Ë²¿¤âÊÑ¤¨¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È»î¹ç¤ËÆþ¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡½é²ó¤Ïº¸ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¤ÇÀèÀ©¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢5²óÀèÆ¬¤Ç¤ÏÅê¼ê¶¯½±¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£»°ÎÝÂÇ¤¬½Ð¤ì¤Ð¥µ¥¤¥¯¥ë°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿7²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ï¡ÖÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÎÏ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¡£Æó¥´¥í¤Ç°Î¶È¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨8ÅÙÌÜ¤ÎÌÔÂÇ¾Þ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ö»Ä¤ê»î¹ç¡¢¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ã¤¤ÎÏ¤ÇÇ®¤¤»î¹ç¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡£¤ªÎ©¤ÁÂæ¤ÇÎÏ¶¯¤¯¡¢Íèµ¨¤ÎÌö¿Ê¤Ø¤Î½õÁö¤È¤Ê¤ë¼ã¥´¥¤¤ÎÊ³Æ®¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¡ÊÄ¹Ã«Àî¡¡ËÞµ¡Ë