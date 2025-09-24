アメリカのトランプ大統領は23日、2期目の就任後、初めて国連総会で演説し、国連への批判を繰り返しました。中継です。

およそ1時間の演説で、トランプ大統領は国連批判を展開し、国際協調よりもアメリカ第一主義を貫く姿勢を改めて強調しました。

トランプ大統領「国連は本来解決すべき問題を解決していないばかりか、我々が解決すべき新たな問題を生み出している」

トランプ大統領は、世界各地の紛争解決に取り組んでいると強調し、「国連からは合意成立に向けた支援を申し出る電話一本なかった」と非難しました。

トランプ氏は国連など、国際機関へのアメリカの資金拠出を削減する方針を掲げ、ユネスコからの脱退などを打ち出してきました。今回の演説でも「国連は我々のために存在していない」などと批判を繰り返し、国連が推進してきた地球温暖化対策についても「詐欺だ」と主張しました。

トランプ大統領「これは史上最大の詐欺だ。地球温暖化も地球寒冷化も、もう終わりだ。国連や多くの機関が悪意を持って行った予測は全て間違っていた」

パレスチナ自治区ガザ地区の情勢をめぐり、トランプ氏はイスラム組織ハマスが停戦案を受け入れなかったとした上で、「パレスチナの国家承認はハマスへの報酬だ」と反発しました。

パレスチナをめぐっては、イギリスやフランスなどが国家として承認した一方で、アメリカが反対の立場を改めて強調したことで、溝が浮き彫りとなっています。