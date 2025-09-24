「入れ替えはしたい」森保監督が10月ブラジル戦&パラグアイ戦での招集メンバー変更を示唆。経験が浅い選手にもチャンス【日本代表】
2025年９月のアメリカ遠征、森保ジャパンはメキシコ代表にスコアレスドロー、アメリカ代表に０−２と１分１敗だった。コンディション不良、怪我などで招集できなかった選手もいたが、10月の連戦（10日にパラグアイ戦、14日にブラジル戦）に森保一監督はどんなメンバーで臨むのか。
９月23日のFC東京対アビスパ福岡戦後（FC東京が１−０で勝利）、囲み取材に応じた森保監督は10月の招集メンバーについて言及。９月の米国遠征を経て新しいテーマを設けるのか、招集の基準に変化はあるのか、そうしたニュアンスの質問に対して“選手変更”を示唆した。
「今のベストを選びます。来年のワールドカップまで１年を切っていますが、経験が浅くてもワールドカップの舞台での活躍を感じさせてくれそうな選手はもちろん招集したいです。アメリカ遠征で力を発揮できた選手、できなかった選手がいるので、そのあたりの入れ替えはしたい」
サプライズ選出はあるのか。森保監督のコメントを鵜呑みにすれば、経験が浅い選手にもチャンスがある。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
