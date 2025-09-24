◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 広島５―０巨人（２３日・マツダスタジアム）

高卒新人の石塚が初安打。自身の出場４試合目、４打席目での初安打だ。

６６年のドラフト制以降、巨人の高卒新人で安打を放った打者のその年の安打数と初安打までの打席数は、

年高卒新人安打＝初安打

６６堀内恒夫１６＝５打席目［安］

６６林千代作１＝２打席目［本］

８５井上真二３＝２打席目［安］

８６桑田真澄３＝５打席目［安］

９３松井秀喜４１＝２打席目［二］

０２真田裕貴１＝９打席目［安］

０７坂本勇人１＝３打席目［安］

１５岡本和真６＝３打席目［本］

１９山下航汰２＝２打席目［安］

２３浅野翔吾１０＝５打席目［安］

２５石塚裕惺１＝４打席目［安］

浅野以来１１人目（堀内、桑田、真田は投手）になるが、代打で記録したのは、林、井上、坂本、岡本、山下に次いで６人目だった。

ドラフト制以前の高卒新人では、５９年王貞治が２７打席目に初安打（本塁打）、６２年投手だった柴田勲が３打席目に安打していた。

石塚の出場はいずれも途中出場で、守備からが１度、代打で３度。チームは残り５試合と少ないが、一発の魅力があるだけに出場機会に恵まれるか。（福山 智紀）