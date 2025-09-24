◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３１節 清水０―０浦和（２３日・アイスタ）

清水はホームで浦和と対戦し、スコアレスドローで終えた。２０日のアウェー・京都戦（１〇０）から中２日。先発５人を入れ替えて臨み、序盤は多くの決定機を迎えたが４試合ぶりの無得点に終わった。一方守備は隙を与えず、Ｊ１では１８年１１月以来、７年ぶりの３試合連続完封。これで５戦負けなしとなり、勝ち点は４０に到達した。

健闘したが“満点”とは言えなかった。シュート数は８―１６。会見に登壇した清水・秋葉忠宏監督は「評価に値するゲームだが、監督としてはジレンマを感じる。残留する、中位を目指すならこのフットボールでいいが、いずれチャンピオンを目指すならこのフットボールは望んでいない。ただ殴られ続けるのでは成長の速度も上がらない」と悩ましげな表情で振り返った。

京都遠征から中２日、指揮官はＭＦ小塚和季を今季リーグ初先発に起用するなど５人を入れ替えてスタートさせた。序盤はボールを支配し、複数回好機を迎えた。前半３８分にはＦＷ北川航也のクロスに反応したＭＦ山原怜音が右足で狙うも仕留めきれず。後半はＦＷ高橋利樹、ＭＦ乾貴士らが投入されたが押し込まれる場面が多く、守備に追われ続けた。秋葉監督は「１つ（マークを）外せばチャンスという所でつぶされる。守備で力を使わされ、大事な所で力が残っていないのか」と首をかしげた。

それでもＧＫ梅田透吾の好守連発や最終ラインの踏ん張りで勝ち点１は守った。前半４１分、振り向きざまの決定的シュートを横っ飛びでセーブするなど、役目を果たした守護神は「（勝ち点）３がほしいけど、最低限１を取るのは大事なこと」とうなずいた。これで先発した７月以降の公式戦は９試合で７度目の無失点と絶好調だ。

次は中３日で２７日にアウェー・神戸戦を迎える。１１位からさらに上を目指して、残り７試合を戦い抜く。